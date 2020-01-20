هذا ما أسعد السلطان قابوس بشدة في أيامه الأخيرة رغم مرضه الشديد وعلمه باقتراب النهاية.. دبلوماسي أمريكي يكشف التفاصيل

كان سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، سعيدا جدا في أيامه الأخيرة بما وصلت إليه دول الخليج المتناحرة في طريق الصلح وقرب انتهاء الأزمة بوساطة السلطنة والكويت، وذلك رغم مرضه الشديد بحسب رواية سفير أمريكا السابق في مسقط.

مارك سفيرز، سفير الولايات المتحدة السابق إلى السلطنة كشف تفاصيل لقائه الأخير بالسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، حسب ما كتبه سفيرز في مقال لمجلة اتلانتيك كونسل.

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وأكد سفيرز، بأنه على الرغم من وضوح أعراض المرض على جلالة السلطان قابوس، إلا أنه واصل الاجتماع الأخير بينهما.

وقال إن السلطان قابوس كان يؤمن بقيمة الحوار وكان مفكرا بارزا ورجل ثقافة وقائدا سياسيا،

وأضاف أنها كانت لفتة تدل على الأهمية التي يكنها لعلاقة عمان بالولايات المتحدة”، متحدثاً عن إجتماع توديع جلالته له في 13 نوفمبر من العام الماضي، بمناسبة انتهاء فترة مهمته كسفير في مسقط

وحول ما دار في الاجتماع الأخير، أضاف سفيرز: “كان حديثا في أغلبه عن رغبته في رؤية نهاية للحرب في اليمن. وكان قلقه واضحا من الانقسامات بين دول الخليج، لكنه كان يأمل أن تسير الأحداث في الاتجاه الصحيح.”

وكشف سفيرز أن السلطان قابوس كان سعيدًا في أيامه الأخيرة حول مواقف دول الخليج التي بدأت في العودة إلى ما كانت عليه”

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