هذا ما أسعد السلطان قابوس بشدة في أيامه الأخيرة رغم مرضه الشديد وعلمه باقتراب النهاية.. دبلوماسي أمريكي يكشف التفاصيل
كان سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، سعيدا جدا في أيامه الأخيرة بما وصلت إليه دول الخليج المتناحرة في طريق الصلح وقرب انتهاء الأزمة بوساطة السلطنة والكويت، وذلك رغم مرضه الشديد بحسب رواية سفير أمريكا السابق في مسقط.
مارك سفيرز، سفير الولايات المتحدة السابق إلى السلطنة كشف تفاصيل لقائه الأخير بالسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، حسب ما كتبه سفيرز في مقال لمجلة اتلانتيك كونسل.
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وأكد سفيرز، بأنه على الرغم من وضوح أعراض المرض على جلالة السلطان قابوس، إلا أنه واصل الاجتماع الأخير بينهما.
وقال إن السلطان قابوس كان يؤمن بقيمة الحوار وكان مفكرا بارزا ورجل ثقافة وقائدا سياسيا،
وأضاف أنها كانت لفتة تدل على الأهمية التي يكنها لعلاقة عمان بالولايات المتحدة”، متحدثاً عن إجتماع توديع جلالته له في 13 نوفمبر من العام الماضي، بمناسبة انتهاء فترة مهمته كسفير في مسقط
وحول ما دار في الاجتماع الأخير، أضاف سفيرز: “كان حديثا في أغلبه عن رغبته في رؤية نهاية للحرب في اليمن. وكان قلقه واضحا من الانقسامات بين دول الخليج، لكنه كان يأمل أن تسير الأحداث في الاتجاه الصحيح.”
وكشف سفيرز أن السلطان قابوس كان سعيدًا في أيامه الأخيرة حول مواقف دول الخليج التي بدأت في العودة إلى ما كانت عليه”
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اللقاء كان بوتوكولي فقط! طيب وين النتائج؟ إلى الآن محلك سر! لم تتقدم دول الحصار في درب التصالح مع قطر! ولو كان فعلا المبادرة المزعومة والتي تارة تسند للكويت وتارة لمسقط وعمان وتارة اخرى تتنازع الدولتان عليها ناجحة لكان الصلح تم من زمان! لأن قصة المبادرة نسمع عنها من النصف الثاني لعام 2017م ! خخخخخخخ! والزيارات تكررت اكثر من اللازم ! مسؤول من مسقط في الدوحة يتبعه مسؤول من الكويت والعكس بالعكس! هاهاها! هناك مثل بريطاني وانتبه لكلمة بريطانيا هم الأسياد والحكام الفعليون لمسقط وعمان1 المثل يقول : كثرة الطهاة تفسد الحساء ! خخخخخخ! وهذا هو الواقع 1 ولا سعادة تجدي ولا فرح يفيد ! قضي الأمر وانتهى وذهب أدراج الرياح!
طلعت الى سابع سماء او نزلت الى عاشر ارض قابوس رحمة الله واهل سلطنة عمان أسياد أسيادك وانت ذليل أمام العماني وبريطانيا دولة عظمى وحليف للسلطنة نعم بنشوف اذا اتى اجل الله واخذ امانته بتنكس علمها ولا امريكا بتنكس علمها
لاتطاول على الاسياد سلطنة عمان ملاذ للسلام وللامان وهذا نهجها مستمر ولايزال ما تتصرف بغباء وتقتل الابرياء وتدخل حروب وهي فاشله وتجر جيوشها وآبنائها لتهلكه اذا فيك خير رجع الجزر اللي بعتوها وطالبوا فيهاا الان ماتروح اليمن تقتل وتنهب وتسرق حتى الشجر ماسلم منكم وتتسمى وتتواقح بحضارة غيرك
ياحضارة الكباتشينو انقلع لابارك الله فيك وفي صورتك وفي اصلك يائمعه
عمان أقدم من دولتك وأكثر عراقه، اسياد أنفسهم، لم يحدث معهم تنوع لأن لم يقدر أحد على الدخول إليها، قد نكحكم الأتراك والانجليز أكثر من ٥٠٠ سنه
وتأتي للتكلم على إمبراطورية أحكمت سيطرتها على المنطقه لمئات السنين
ببساطة العربي / من ليس لديه كبير فليشتري له كبير
يا هزاب استغفر ربك وتوب القبر امامك وانا اقولها لك فاعتبر
أستحلفكم بالله لا تردوا على هزوبه لا في هذا الموضوع ولا أي موضوع ثاني لانه اذا رديتوا كأنكم تهرشوا على جربها وتريحوها بنت المصريه.
اتعبتك وارهقتك وجننتك عمان يا هزاب
مت بغيضك وقل ما شئت
فعقدة النقص التي تعاني منها ستلازمك الى الموت
الله يرحم ويغفر لحبيب الشعب السلطان قابوس بن سعيد ويجعل قبرة روضة من رياض الجنة ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين…و أعان السلطان هيثم بن طارق ع حمل الأمانه و نحن خلفه سنده و نبايعه ع هذا
ثكلتك امك يا مسود الوجه عسى أن تقطع اصبعك و تنكسر يداك التي أسأت للمغفور له بإذن الله والدنا السلطان قابوس رحمة الله علیه واسكنه فسيح جناته.
كل العالم من اقصها إلى اقصها ترحمة عليه وشهدت بأفعاله المشرفة الى امثالك الحمقى والسفهاء ومرضى القلوب الذين ينكرو الجميل ووقفت الرجال الشهماء فماذا فعلت انت يا أيها السفيه مقارنه بفقيد العرب والمسلمين وناصر المستضعفين.
أسأل الله العظيم بأن يحاسبك على ما قلته في حق أبينا وقائدنا وفقيدنا السلطان قابوس رحمة الله علیه.
حسبنا الله ونعم الوكيل عليه اللهم ارحم مولاي صاحب الجلالة وأسكنه فسيح جناتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة باردة رطبة بماء الجنة اللهم آمين يارب العالمين
عمانيين ونفتخر لا نفتن ولا نقتل الجار لانه منا وفينا