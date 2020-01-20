ماذا قال المذيع العُماني الذي أعلن للعالم وفاة السلطان قابوس عن تلك “اللحظة التاريخيّة الصعبة”؟

في أوّل تعليقٍ له بعدما أذاعَ للعالم خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد على شاشة التلفزيون العُماني، وصف المذيع أحمد حافظ العامري تلك اللحظة بأنها “مؤثرة جداً في التاريخ وصعبة الوصف”.

ونشر “العامري” تغريدةٍ حظيت بتفاعلٍ واسع على “تويتر” وقال فيها: “(فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ) نسأل المولى جلت قدرته أن يرحم والدنا السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق ويوفقه لخدمة هذا الوطن الغالي على قلوبنا . شاكرا لكم جميعا نبل مشاعركم. وهي لحظة مؤثرة جدا ف التاريخ صعبة الوصف”.

(فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ) نسأل المولى جلت قدرته أن يرحم والدنا السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق ويوفقه لخدمة هذا الوطن الغالي على قلوبنا . شاكرا لكم جميعا نبل مشاعركم. وهي لحظة مؤثرة جدا ف التاريخ صعبة الوصف pic.twitter.com/u9wHxULabz — أحمد حافظ العامري (@ahmedalamri9899) January 20, 2020

وكان مغرّدون عُمانيون بموقع تويتر أشادوا بثبات المذيع أحمد حافظ العامري أثناء إعلانه خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد على شاشة التلفزيون العُماني.



وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.



وأظهر المقطع الذي حاز على إشادة العُمانيين المذيع “العامري” وهو يعلن خبر وفاة السلطان قابوس بثبات رهيب ورباطة جأش لاقت استحسان العديد من العُمانيين.

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تحية تقدير للزميل أحمد حافظ العامري

على قوة تحمله لقراءة خبر نعي جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد_بن_تيمور

قدم الخبر متماسكاً مُستمداً قوته من الله عزوجل ، و بثه بكل حياد و موضوعية ، كان الموقف صعبا …

هو مثال للمذيع الذي يعي بمهام

عمله لاشك أنها ستكون من أصعب محطاته pic.twitter.com/Mcdw4l6xWD — جيهان اللمكي Jihan (@jihanlamki1) January 16, 2020

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