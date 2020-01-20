أحمد حافظ العامري
أحمد حافظ العامري
الهدهد

ماذا قال المذيع العُماني الذي أعلن للعالم وفاة السلطان قابوس عن تلك “اللحظة التاريخيّة الصعبة”؟

كتب وطن
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في أوّل تعليقٍ له بعدما أذاعَ للعالم خبر وفاة بن سعيد على شاشة التلفزيون العُماني، وصف المذيع تلك اللحظة بأنها “مؤثرة جداً في التاريخ وصعبة الوصف”.

ونشر “العامري” تغريدةٍ حظيت بتفاعلٍ واسع على “تويتر” وقال فيها: “(فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ) نسأل المولى جلت قدرته أن يرحم والدنا السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه وأن يحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق ويوفقه لخدمة هذا الوطن الغالي على قلوبنا . شاكرا لكم جميعا نبل مشاعركم. وهي لحظة مؤثرة جدا ف التاريخ صعبة الوصف”.

وكان مغرّدون عُمانيون بموقع تويتر أشادوا بثبات المذيع أحمد حافظ العامري أثناء إعلانه خبر وفاة على شاشة التلفزيون العُماني.

وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.

وأظهر المقطع الذي حاز على إشادة العُمانيين المذيع “العامري” وهو يعلن خبر وفاة السلطان قابوس بثبات رهيب ورباطة جأش لاقت استحسان العديد من العُمانيين.

شاهد أيضاً: كيف علّق العُمانيون على ثبات مذيع التلفزيون العُماني وهو يُعلن للعالم وفاة السلطان قابوس؟

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