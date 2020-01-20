السيابي والسلطان قابوس
السيابي والسلطان قابوس
الهدهد

لماذا رفض نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً في سلطنة عمان إجراء أيّ مقابلة عن السلطان قابوس؟

كتب وطن
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اعتذر نائب رئيس مجلس الشورى في سابقاً عن إجراء أيّ مقابلات صحفية للحديث عن السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وقال “السيابي” في تغريدةٍ نشرها بحسابه الشخصيّ في “تويتر”: “اكرر إعتذاري الشديد لكل من تواصل معي مشكورا لإجراء حديث صحفي مقروءا او مرئيا للحديث عن مآثر مولاي حضرة صاحب الجلالة بن تيمور رحمه الله وادخله فسيح جناته،ومسيرة سلطنة عمان خلال عهده الزاهر الميمون.لأن كل ما سأقوله وما قد يقوله الآخرون لن يعطي السلطان حقه”.

وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.

وأعلن هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، السير على الثوابت الخارجية لسلفه قابوس بن سعيد، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

جاء ذلك في أول خطاب للسلطان الجديد الذي تم تسميته وفق وصية قابوس.

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