لماذا تعمد الملك محمد السادس عدم حضور عزاء السلطان قابوس في الوقت الذي استقبلت فيه مسقط معظم قادة العالم؟

توافد على العاصمة العُمانية مسقط خلال الأيام الماضية معظم زعماء وقادة العرب بأنفسهم للتعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، إلا أن عدم حضور ملك المغرب محمد السادس للعزاء أثار جدلا واسعا ودفع النشطاء للتساؤل عن السبب.

الملك محمد السادس ملك المغرب،اكتفى بإرسال شقيقه الأمير مولاي رشيد، برفقة وفد بتقديم العزاء في السلطان قابوس وتهنئة السلطان الجديد دون أن يأتي بنفسه كما فعل الملك سلمان وأمير الكويت وأمير قطر مثلا.

سر غياب محمد السادس عن عزاء السلطان قابوس

وبحسب وسائل إعلام مغربية أوضحت الأمر يعود غياب الملك إلى تقليدٍ وقانون قديم يمنع ملوك وسلاطين العائلة العلوية الحاكمة في المغرب من حضور التعازي أو حفلات الزفاف حتى إذا تعلق الأمر باحتفالات العائلات المالكة في البلدان الأخرى.

ويشار إلى أنه خلال مقابلة مع صحيفة آل باييس الإسبانية عام 2005، شرح الملك محمد السادس سبب غياب الملوك المغاربة من سلالة العلويين حفلات الزفاف والتعازي، قائلاً ”إن تقاليدنا لا تسمح للملوك بحضور حفلات الزفاف أو الجنازات بالخارج“.

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ويُعتقد أن هدف هذا التقليد هو تمييز الملوك والسلاطين من أعضاء الأسرة الحاكمة عن باقي المواطنين العاديين لكسب المزيد من الهيبة والاحترام والطاعة.

وتوفي قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد صراع طويل مع المرض يوم، الجمعة، 10 يناير الجاري عن 79 عاما، وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية سلطانا جديدا للبلاد، وذلك عقب اجتماع لمجلس العائلة الحاكمة.

وكان السلطان قابوس قد ولد في 18 نوفمبر عام 1940 في محافظة ظفار، وهو السلطان الثامن من أسرة آل بوسعيد التي أسسها الإمام أحمد بن سعيد عام 1741.

وحكم قابوس سلطنة عمان منذ عام 1970، وفي الشهر الماضي، أمضى السلطان قابوس أسبوعا في بلجيكا للعلاج.

وتفيد تقارير بأنه كان يعاني من مرض سرطان القولون منذ عام 2014، ومنذ ذلك الحين قل ظهوره بشكل كبير، وأناب عنه عددا من المسؤولين من أبناء عمومته لحضور المناسبات واللقاءات الهامة.

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