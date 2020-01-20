كاتب أردني: إسرائيل واقع لا يمكن تجاهله والحل “دولة واحدة” لا تفرق بين فلسطيني ويهودي!

أثار الكاتب والأكاديمي الأردني الدكتور نصير العمري، جدلا واسعا في سلسلة تغريدات له ناقش فيه الوضع الفلسطيني في ظل المتغيرات بالمنطقة حيث اعتبر ما أسماها بدولة إسرائيل واقع لا يمكن تجاهله أو تغييره وأن الحل الوحيد من وجهة نظره يكمن في دولة واحدة للفلسطينيين واليهود.

وقال “العمري” بحسب ما رصدته (وطن) على حسابه بتويتر إن دولة إسرائيل واقع لا يمكن تجاهله او تغييره ولكن يمكن مخاطبته والتفاوض معه.

دولة إسرائيل واقع لا يمكن تجاهله او تغييره ولكن يمكن مخاطبته والتفاوض معه. ما دام هناك من ينادي بتحرير فلسطين من اليهود وطردهم فلن يصل الفلسطينيون لحلول تعيد لهم حقوقهم. الحل هو دولة واحدة لا تميز بين عربي وإسرائيلي او دولتان ديمقراطيتان بدون تطرف حماس وفساد عباس وعنجهية نتنياهو — د. نصير العمري (@dr_naseer) January 19, 2020

وتابع مبررا وجهة نظره التي تسببت في هجوم عنيف عليه:”ما دام هناك من ينادي بتحرير فلسطين من اليهود وطردهم فلن يصل الفلسطينيون لحلول تعيد لهم حقوقهم، الحل هو دولة واحدة لا تميز بين عربي وإسرائيلي او دولتان ديمقراطيتان بدون تطرف حماس وفساد عباس وعنجهية نتنياهو”

وتابع الكاتب الأردني طرح وجهة نظره الغريبة بقوله:”لا نريد تحرير فلسطين من اليهود ولكن نريد تحرير اليهود من العنصرية ضد الفلسطينيين لكي يعيش الفلسطيني واليهودي في دولة ديمقراطية لا تميز في الحقوق والواجبات بين مسلم ويهودي ومسيحي لأن مسمى مسيحي ويهودي ومسلم مسميات فارغة تقسم البشر بدون أسس موضوعية وبدوافع خرافية”

لا نريد تحرير فلسطين من اليهود ولكن نريد تحرير اليهود من العنصرية ضد الفلسطينيين لكي يعيش الفلسطيني واليهودي في دولة ديمقراطية لا تميز في الحقوق والواجبات بين مسلم ويهودي ومسيحي لأن مسمى مسيحي ويهودي ومسلم مسميات فارغة تقسم البشر بدون أسس موضوعية وبدوافع خرافية — د. نصير العمري (@dr_naseer) January 19, 2020

وادعى العمري في نهاية تغريداته أن فلسطين المحتلة لن تعود فهي اليوم دولة إسرائيل ولكن فلسطين يمكن ان تكون وطنا للجميع يهودا ومسلمين ومسيحيين، حسب زعمه.

فلسطين لن تعود فهي اليوم دولة إسرائيل ولكن فلسطين يمكن ان تكون وطنا للجميع يهودا ومسلمين ومسيحيين بإزاحة نتنياهو وحماس وعباس عن المسرح ووصول يهود وعرب من قوى اليسار الى صناعة القرار. لا يوجد فروق بين البشر تحت نظام ديمقراطي يحارب التطرف اليهودي والإسلامي. — د. نصير العمري (@dr_naseer) January 19, 2020

واعتبر أن الحل يكمن “بإزاحة نتنياهو وحماس وعباس عن المسرح ووصول يهود وعرب من قوى اليسار الى صناعة القرار. لا يوجد فروق بين البشر تحت نظام ديمقراطي يحارب التطرف اليهودي والإسلامي.”

وعرضت هذه التغريدات الأكاديمي الأردني لهجوم عنيف ورد عليه أحد النشطاء:”هذي خدعة قديمه التاريخ يشهد لها كذبها وزورها وبهتانها ولا تخفى على المسلمين، لذلك استريح مكانك فالفتح والنصر للاسلام والمسلمين قادم، فكما يقول الشيخ احمد ياسين..جيل النكبة ذهب وجيل الصحوة بدأ وجيل التحرير قادم لا محالة..وليخسأ الخاسئون”

هذي خدعة قديمه التاريخ يشهد لها كذبها وزورها وبهتانها ولا تخفى على المسلمين …لذلك استريح مكانك فالفتح والنصر للاسلام والمسلمين قادم ..فكما يقول الشيخ احمد ياسين..جيل النكبة ذهب وجيل الصحوة بدأ وجيل التحرير قادم لا محالة..وليخسأ الخاسئون — Moh (@Moh93500) January 19, 2020

وفي رد عنيف جدا علق آخر:”أريد تغريدة منك ما بيها خسة ونذالة وبيع لشرفك ماكو صدقني اتابعك بس حتى أحمد الله على نعمة الكرامة والشرف البعتهن حتى تعيش بأمريكا يا عار”

اريد تغريدة منك ما بيها خسة ونذالة وبيع لشرفك ماكو صدقني اتابعك بس حتى أحمد الله على نعمة الكرامة والشرف البعتهن حتى تعيش بأمريكا يا عار — Eng . ahmed darhoma (@darhoma) January 20, 2020

وفضح ثالث تناقضه والتبدل المفاجئ في مواقفه:”انته ما عرفنالك….مرة تقول اللي يتعامل مع إسرائيل عميل..ومرة تقول تعاملوا…انته شو عميل ولا مو عميل”

انته ما عرفنالك….مرة تقول اللي يتعامل مع إسرائيل عميل..ومرة تقول تعاملوا…انته شو عميل ولا مو عميل — Moh (@Moh93500) January 20, 2020

وتشهد الفترة الأخيرة محاولات من دول عربية بالمنطقة لوأد القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل، عبر إطلاق عدد من الكتاب والمغردين المعروفين ليهاجموا الفلسطينيين ويروجوا لفكرة مسمومة بأن إسرائيل صارت واقعا يجب التعايش معه وعلى الفلسطينيين أن يقبلوا بالأمر الواقع.

وتأتي على رأس هذه الدول السعودية والإمارات ومصر والتي فتحت مؤخرا قنوات اتصال مع الاحتلال غير مسبوقة وصلت حد التطبيع العلني فضلا عن الزيارات السرية والصفقات خلف الكواليس بشهادة نتنياهو نفسه.

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