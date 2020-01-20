قضاء الإمارات يتستر على حمد المزروعي لإبطال دعوى جمال ريان ضده والمغرد البذيء يتباهى بأنه “مسنود من فوق”

قال الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، إنه قام برفع دعوى قضائية على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي مدعمة بالوثائق التي تثبت تعديه بالسب والقذف على الإعلامي الفلسطيني والخوض في عرضه.

وأوضح “ريان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أنه بالفعل رفع قضية بالوثائق على حمد المزروعي، لكن السلطات القضائية في الإمارات تتهرب وتتستر عليه، حسب قوله.

وأضاف:”ولا اعلم ان كان الشيخ محمد بن زايد راضي عن حجم العار الذي يلحقه حمد المزروعي بسمعة الإمارات وبالشيخ نفسه”

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ورد حمد المزروعي على ريان ليزيد في الإساءة والبذاءة التي تعكس أخلاقه وأخلاق من يحركه:”ارفع علي قضية في اسرائيل ووعد مني ان امثل امام القضاء الاسرائيلي لايماني بنزاهة وعدالة القضاء الاسرائيلي”

ارفع علي قضية في اسرائيل ووعد مني ان امثل امام القضاء الاسرائيلي لايماني بنزاهة وعدالة القضاء الاسرائيلي 😂 … https://t.co/WoYFoLKJxk — حمد المزروعي (@uae_3G) January 20, 2020

ليفحمه مذيع الجزيرة برد ناري:”القضاء الاسرائيلي لواحد عميل لإسرائيل مثلك”

وأوضح أن القضية ضد المزروعي سترفعها منظمات في”لاهاي”، مضيفا:”ان لم ينصفني قضاء الإمارات او يردعك الشيخ محمد بن زايد ،انت واحد فالت،جلبت العار للشعب الاماراتي وللشيخ نفسه ، تذكر كلامي هذا”

القضاء الاسرائيلي لواحد عميل لإسرائيل مثلك ، القضية سترفعها منظمات في"لاهاي ،ان لم ينصفني قضاء الإمارات او يردعك الشيخ محمد بن زايد ،انت واحد فالت،جلبت العار للشعب الاماراتي وللشيخ نفسه ، تذكر كلامي هذا #الإمارات #الخليج @MohamedBinZayed @AnwarGargash @Abdulkhaleq_UAE @uae_3G https://t.co/rYfUOw2iAN pic.twitter.com/yuOlpj2nZJ — جمال ريان (@jamalrayyan) January 20, 2020

ولا يتوقف المغرد الإماراتي البذيء عن التطاول على الإعلامي الفلسطيني والخوض في عرضه، بسبب مواقف ريان المخالفة لسياسة الإمارات ما دفع نشطاء للتساؤل عن كيفية السماح لهذا المغرد بالخوض في أعراض المخالفين ومن الجهات التي تدعمه في الإمارات ليفعل ما يحلو له دون مساءلة.

وحمد المزروعي لم تتوقف إساءته عند جمال ريان وفقط بل تعدت لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند حيث خاض في عرضها أكثر من مرة بتغريدات سافلة عرضته لهجوم عنيف، فضلا عن مهاجمته رموز عامة في الكويت وسلطنة عمان.

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