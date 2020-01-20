فتاة عربية ماتت بعد هروبها من شابين وإلقاء نفسها عارية من نافذة شقتهما .. وتفاصيل صادمة!

لقيت فتاة مصرعها بعد سقوطها من نافذة شقة يستأجرها شابان من جنسية عربيّة، بمدينة الشيخ زايد في مصر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان من الجيران حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وجاءت مجمل الأقوال لتؤكد أن الفتاة دخلت في مشاجرة مع الشابين، وأنهم سمعوا صوت صريخ صادر من الشقة، بعدها شاهدوا الفتاة على وحدة التكييف الخارجية للشقة، فحاول الشابان ادخالها، وأثناء محاولة الشد والجذب سقطت على الأرض ما أدّى لوفاتها.

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وبعد ضبط الشابين قالا إنهما استعانا بالفتاة لتنظيف الشقة، ونفيا استعدادهما لممارسة الرذيلة معهما.

وأكد الشابان أن الفتاة أسرعت بالتوجه إلى نافذة الشقة، عقب طرق أحد الأشخاص الباب، لاعتقادها أن قوة أمنية حضرت لاقتحام الشقة، ونفيا تسببهما في سقوطها.

وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة الشابين إلى النيابة، وصدر قرار بإخلاء سبيلهما.

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