“الشاهين” العُماني يكشف حقيقة ضبط خلية تجسس إماراتية جديدة كانت تخطط لعملية اغتيال “كبيرة”

تداول بعضُ المغردين والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ، أنباءً عن إلقاء السلطات العُمانية القبضَ مجددا على خلية تجسس إماراتية، زعموا أنّها كانت تخطط لاغتيال السلطان الجديد هيثم بن طارق.



حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر”، نفى ما يتمّ تداوله وقال إنّ “الخبر غير صحيح على الإطلاق وننفيه جملة وتفصيلاً”.



وأضاف: “حصولنا على أعلى المعدلات العالمية في الأمن والخلو من الإرهاب لم يأتي دون أجهزة تقتنص الخطر بأكمله قبل أن يولد”.



وتابع “الشاهين” ساخراً من جهاز أمن الدولة الإماراتي: “كما أن جهاز أمن #الكيكوه –الإمارات– هو الاغبى عالميا بكل المقاييس ويعجز بمفرده عن التخطيط لاغتيال نعجة مربوطة”.

مرحباً أخي الكريم

الخبر غير صحيح على الإطلاق وننفيه جملة وتفصيلاً

وحصولنا على أعلى المعدلات العالمية في الأمن والخلو من الإرهاب لم يأتي دون أجهزة تقتنص الخطر بأكمله قبل أن يولد



كما أن جهاز أمن #الكيكوه هو الاغبى عالميا بكل المقاييس ويعجز بمفرده عن التخطيط لاغتيال نعجة مربوطة https://t.co/POm6Tbpg5Y — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 21, 2020

جديرٌ بالذّكر أن نشطاء أعادوا بعد تنصيب السلطان هيثم بن طارق، للواجهة الحديث عن خلايا التجسس الاماراتية التي ضبطتها سلطنة عمان سابقاً، وذلك في أعقاب تقديم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد التعازي للسلطان الجديد بوفاة السلطان قابوس، حيث أثارت نظرات السلطان هيثم بن طارق في عينيّ ولي “بن زايد” تعليقات المغردين.

ومعروف أنّ سلطنة عمان كشفت في يناير/كانون الثاني 2011 عن تمكن الأجهزة الأمنية العمانية من القبض على “شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري”، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية آنذاك دون أن توضح حينها عدد المتهمين وتاريخ القبض عليهم.

وفي شهر آذار 2019، ألمح وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى ضبط بلاده خلية تجسس لدولة من الجيران لم يسمها، مشيرا إلى أن “مثل هذه الأمور تحدث بين الجيران”.

وكان الصحافي العُماني المعروف مختار الهنائي، كشف عن أنه تم الحُكم في القضية الأمنية المعروفة بـ”خلية التجسس الإماراتية”.

وقال “الهنائي” في تغريدةٍ على حسابه بموقع “تويتر”: “بتهم “التخابر في زمن السلم” أصدرت محكمة الجنايات بمسقط اليوم حكمها في “القضية الأمنية” بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر”.

وأوضح أن “الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين”.

ولفت إلى أنه قد يكون هناك أحكام أكبر لم يتسنَ له معرفتها بسبب سرية الجلسات.

وقال في تغريدته تلك إنه تم محاكمة المتهمين كلًا على حدة.



بتهم "التخابر في زمن السلم" أصدرت محكمة الجنايات بمسقط اليوم حكمها في "القضية الأمنية" بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر.. الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر لم أعرف عنها بسبب سرية الجلسات.. وتم محاكمة المتهمين كلًا على حدة. — المختار الهنائي (@MuktarOman) April 8, 2019

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