السيسي في ورطة.. محامون بريطانيون يقدمون شكوى قضائية ضده ويطالبون بتوقيفه لهذا السبب

قدمت مجموعة من المحامين البريطانيين، شكوى إلى شرطة مكافحة الإرهاب بالعاصمة لندن يطالبون فيها بتوقيف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على خلفية جرائم التعذيب والقتل التي يرتكبها نظامه بحق المعتقلين السياسيين في سجون مصر.

ويشار إلى ان الشكوى التي قدمتها غرف العدل الدولية في بريطانيا(غيرنيكا) بالتزامن مع حضور السيسي لندن للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تنعقد اليوم الأثنين، بحضور رئيس الوزراء بوريس جونسون ومشاركة 21دولة أفريقية.

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وقالت غيرنيكا (الغير حكومية) في بيان لها أنه، “في ضوء زيارة السيسي تقدمت- بناء على طلب ،من المجلس الثوري المصري (تجمع مصري معارض) في بريطانيا، بشكوى جنائية إلى قيادة شرطة مكافحة الإرهاب ،بالعاصمة تطلب فتح تحقيق في دعاوي عن جرائم قتل، وتعذيب، وإصدار مذكرة توقيف بحق السيسي”.

ولفت البيان إلى أن غيرينكا طالبت شرطة الإرهاب العاصمة لندن ببدء تحقيق سريع وفوري ذات مصداقية ضد الحكومة المصرية وأجهزتها.

وتعرف (غيرينكا) نفسها : بأنها منظمة تحتوي على مجموعة من المحاميين ذات اختصاص بالقانون الدولي.

يذكر مؤخراً أن سجين أمريكي من أصول مصرية توفى في السجون المصرية وغيرها السجناء الذين لقو حتفهم في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير لهم أبسط احتياجاتهم لمجابهة أمراض الحبس في السجون.

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