أصاب المذيعة بالذهول.. هكذا رد الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري عندما سألته المذيعة “من أي بلد أنت؟

نقل الإعلامي ومذيع الأخبار المعروف معن حبيب، قصة لأحد مواقف الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري في مقابلاته الإعلامية حيث لاقت هذه القصة تفاعلا كبيرا بين العراقيين.

“حبيب” قال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه في إحدى المُقابلات الإعلامية سألت مُقدّمة برنامج الشاعر محمد مهدي الجواهري: “من أي بلد أنت؟”

في إحدى المُقابلات، سألت مُقدّمة برنامج الشاعر محمد مهدي الجواهري: "من أي بلد أنت؟" فأجابها: "أنا من العـُراق". ضحكت المُقدّمة قائلةً: "لكن كلمة العراق لا تُلفظ بالضم بل بالكَسْر". حينها قال الجواهري: "يعزّ عليّ أن أكسر عين العراق،لأنّ عين العراق لا تُكسَر أبداً" #العراق_ينتفض — Maan Habib – معن حبيب (@MHabibAHI) January 19, 2020

فأجابها: “أنا من العـُراق” لتضحك المُقدّمة قائلةً: “لكن كلمة العراق لا تُلفظ بالضم بل بالكَسْر”.

حينها قال الجواهري: “يعزّ عليّ أن أكسر عين العراق،لأنّ عين العراق لا تُكسَر أبداً”

ولاقت التغريدة عن فعل الشاعر الجواهري تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، الذين أشادوا بالشاعر ومواقفه الوطنية مؤكدين أن العراق لن يكسر أبدا.

ولن تنكسر العراق مليان أهل غيره ونخوة ووطنية كلنا فدوة لتراب العراق نروح — Aia⁦ 🇮🇶⁩⁦⁦✌️⁩ (@AiuFreedom) January 19, 2020

عَيْنُ العراقِِ ستضَم بأبطاله الثوار وسيُكسَر احفادُ كِسرى ويعودون خائبين مندحرين وإن غداً لناظره لقريب — Mark 🇺🇸🇮🇶🇺🇸 (@MeEf3112) January 20, 2020

ولن تُكسر — المحامي انمار الخالد (@mranmar20) January 19, 2020

ومحمد مهدي الجواهري هو شاعر عربي عراقي، يعتبر من بين أهم شعراء العرب في العصر الحديث.

وتميزت قصائده بالتزام عمود الشعر التقليدي، على جمال في الديباجة وجزالة في النسيج، كما تميّزت بالثورة على بعض الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وله ديوان ضخم حافل بالمطوَّلات.

وتشهد العراق موجة ثورية جديدة ضد الحكومة ومنذ فترة تخرج دوريا مسيرات حاشدة وتنظم احتجاجات كبيرة في أنحاء المدن العراقية.

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