أصاب المذيعة بالذهول.. هكذا رد الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري عندما سألته المذيعة “من أي بلد أنت؟
نقل الإعلامي ومذيع الأخبار المعروف معن حبيب، قصة لأحد مواقف الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري في مقابلاته الإعلامية حيث لاقت هذه القصة تفاعلا كبيرا بين العراقيين.
“حبيب” قال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه في إحدى المُقابلات الإعلامية سألت مُقدّمة برنامج الشاعر محمد مهدي الجواهري: “من أي بلد أنت؟”
فأجابها: “أنا من العـُراق” لتضحك المُقدّمة قائلةً: “لكن كلمة العراق لا تُلفظ بالضم بل بالكَسْر”.
حينها قال الجواهري: “يعزّ عليّ أن أكسر عين العراق،لأنّ عين العراق لا تُكسَر أبداً”
ولاقت التغريدة عن فعل الشاعر الجواهري تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، الذين أشادوا بالشاعر ومواقفه الوطنية مؤكدين أن العراق لن يكسر أبدا.
ومحمد مهدي الجواهري هو شاعر عربي عراقي، يعتبر من بين أهم شعراء العرب في العصر الحديث.
وتميزت قصائده بالتزام عمود الشعر التقليدي، على جمال في الديباجة وجزالة في النسيج، كما تميّزت بالثورة على بعض الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وله ديوان ضخم حافل بالمطوَّلات.
وتشهد العراق موجة ثورية جديدة ضد الحكومة ومنذ فترة تخرج دوريا مسيرات حاشدة وتنظم احتجاجات كبيرة في أنحاء المدن العراقية.
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