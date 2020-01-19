هيثم بن طارق.. “انفوجرافيك” جامع لكل ما تريد معرفته عن سلطان عُمان الجديد وأولاده وأسرته

نشر موقع بوابة الأخبار العُمانية “انفوغرافيك” حوى معلومات تعريفية شاملة للسلطان الجديد هيثم بن طارق وأسرته.

وكان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، الأسبوع الماضي سلطانا لعمان بعد وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان.

وولد السلطان هيثم بن طارق فى عام 1954 لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل فى بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد، وعمل سابقًا فى وزارة الخارجية.

وعلى خلاف السلطان الراحل، الذي لم يكن لديه أولاد أو أشقاء يرثون العرش، فالسلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور لديه أربعة أولاد بينهم بنتان.

ووفق جريدة الرؤية العمانية، فلدى السلطان الجديد ذي يزن وبلعرب وثريا وأميمة، وزوجته عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، وأمه شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

أما إخوته فهم ثمانية، طلال وأسعد وقيس وشهاب وأدهم وفارس وكاملة وأمل.

ونظـام الحكم في سلطنة عمان وفق المادة 5 “سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين”.