محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
الهدهد

هل يريد ابن سلمان جس نبض السلطان الجديد؟.. وفد عسكري سعودي في سلطنة عُمان وهذه التفاصيل

كتب وطن
0

وصل وفد عسكري سعودي إلى سلطنة عُمان اليوم، الأحد، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عمانية ما دعا نشطاء للتساؤل عن سبب هذه الزيارة في هذا التوقيت.

وذكرت وسائل الإعلام العمانية أن وفدا من دورة الحرب (11) بالمملكة العربية برئاسة العميد الركن سعيد بن سعد القرني بزيارة إلى مركز الأمن البحري، حيث كان في استقبالهم العميد الركن منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر.

كما اطلع الوفد على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

وبعيدا عن هذه الأسباب البروتوكولية المعلنة لهذه الزيارة كثرت التخمينات حولها من قبل النشطاء، الذين رأى بعضهم أن زيارة هذا الوفد العسكري الرفيع للسلطنة يأتي في إطار محاولات الديوان الملكي السعودي لجس نبض السلطان الجديد هيثم بن طارق.

ومعروف أن السلطان الراحل قابوس بن سعيد كان يتبع خطا سياسيا أغضب السعودية وولي العهد ونشطت وسائل الإعلام بالمملكة وكتائب الذباب لمهاجمة عمان وسلطانها الراحل، حيث رفض بن سعيد المشاركة في حرب اليمن أو الدخول في حلف حصار قطر وهو ما أزعج وليي عهد السعودية وأبوظبي بشدة.

وكان السلطان الجديد هيثم بن طارق صرح أثناء حلفه اليمين الأسبوع الماضي، بأنه لن يحيد عن سياسة ابن عمه السلطان الراحل قابوس، وأكد على استكمال سياسة الحياد وصفر مشاكل والبدء من حيث انتهى صانع النهضة العُمانية.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

منخفض جوي جديد يضرب السلطنة.. الأرصاد العُمانية تحذر وتكشف عن موعده

الهدهد

هيثم بن طارق.. “انفوجرافيك” جامع لكل ما تريد معرفته عن سلطان عُمان الجديد…

الهدهد

صورة حديثة تكشف تدهور صحة تركي آل الشيخ وتخوف كبير بين المحيطين به من عملية خطيرة…

الهدهد

“شاهد” هل قبل أردوغان يد “أبو الماسونية”؟.. الرئاسة التركية…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.