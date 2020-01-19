مي عز الدين تتصدر نتائج البحث في عيد ميلادها.. أفيخاي أدرعي أول المهنئين ونشطاء صُدموا بمعرفة عمرها الحقيقي

تصدر اسم الفنانة المصرية مي عز الدين قوائم البحث على محركات جوجل في مصر تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، حيث شاركها العديد من نجوم الفن والمشاهير احتفالها.

ويصادف اليوم الـ19 من شهر يناير عيد ميلاد مي عز الدين، التي تكمل اليوم الـ 40 من عمرها، وهو الأمر الذي عبر بعض النشطاء عن صدمتهم تجاهه حيث لم يتوقعوا أن تكون مي قد وصلت لهذا السن خاصة وأنها تبدوا صغيرة دائما ولا يظهر عليها اي تقدم بالسن.

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وبرزت على تويتر في هذا الشأن تهنئة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، للفنانة المصرية وأثارت ردود فعل كثيرة,

ونشر أدرعي عبر حسابه على «تويتر» صورة تجمع شخصياتعدة جسدتها مي عز الدين في أعمالها، وعلق عليها مهنئاً: «يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة المصرية الموهوبة مي عز الدين، وقد اختلفت الأدوار التي مثلتها في أفلامها المتعددة، بهذه المناسبة أود تهنئتها بطريقة مميزة، كل عام وأنتِ بخير».

يصادف اليوم عيد ميلاد الممثّلة المصرية الموهوبة #مي_عز_الدين، وقد اختلفت الأدوار الّتي مثّلتها في أفلامها المتعدّدة. بهذه المناسبة أودّ تهنئتها بطريقة مميّزة. كل عام وانت بخير pic.twitter.com/6ClHPCLmoo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 19, 2020

من جانبها، تجاهلت الفنانة مي عز الدين التهنئة تماماً، ولم تعلق سلباً او إيجاباً عليها.

ونشر رواد لمواقع التواصل تعليقات بالجملة ساخرة على تلك التهنئة، معربين عن استغرابهم من المتحدث الذي يقحم نفسه في العديد من المناسبات.

الناس اللى بتفهم ف الجمال

زبيده ثروت

ولا مى عز الدين pic.twitter.com/iPGfUari1t — اوس اوس❤️✌️ (@ooss_ooss5) January 18, 2020

يشار إلى أن مي عز الدين ولدت في الامارات التي عاشت بها لأربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، حيث حصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، وقامت بتمثيل العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني في مصر الحديث.

قدمت مي عز الدين 15 فيلما منها 3 افلام مع الفنان تامر حسني و15 مسلسلا وتعد اول بطولة مطلقة لها في 2014 من خلال مسلسل “دلع بنات”.

ارتبطت مي عز الدين في 2009 بلاعب كرة القدم محمد زيدان ولكنهما انفصلا بعد ذلك ولم ترتبط رسمياً بعده.

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