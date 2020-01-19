اتهام كويتي في تايلاند باغتصاب فتاة دانماركية
اتهام كويتي في تايلاند باغتصاب فتاة دانماركية
حياتنا

كويتي ورّط نفسه في تايلاند .. اغتصب سائحة دانماركية وهرب إلى فندق آخر لكنّه سقط بيد الشرطة!

كتب وطن
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ذكرت صحيفة كويتية أنّ شرطة مدينة “بوكيت” السياحية في ألقت القبض على كويتي يبلغ من العمر 33 عاماً للاشتباه في اغتصابه سائحة دانماركية.

وكشفت التحريات الأولية أن الكويتي الشاب كان قد وصل إلى أحد فنادق المدينة يوم الثلاثاء الماضي، وارتكب عملية الاغتصاب يوم الأربعاء، ثم جرى تحديد هويته وإلقاء القبض عليه يوم الخميس في فندق آخر في العاصمة بانكوك كان قد انتقل إليه على عجل عقب ارتكابه الواقعة، بينما تم توجيه التهمة إليه رسمياً يوم الجمعة.وفق الشرطة

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وأعلنت شرطة الهجرة في العاصمة بانكوك أنه إلى جانب تهمة الاغتصاب، فإن السائح الكويتي يواجه أيضاً تهمة احتجاز وتقييد حرية ضحيته.حسبما أوردت صحيفة “الراي” الكويتية

وبعد القبض على المواطن الكويتي في العاصمة بانكوك، أعادته الشرطة إلى مدينة بوكيت ليواجه التهم هناك على أساس أن الجريمة المزعومة حصلت في نطاق تلك المدينة.

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  1. سايح يقول

    هذا غبي و حمار ورط نفسه خلوة ينفع نفسة في تايلند و يغتصب وهم عنده البنات في كل زاويه اكيد ١٠٠٪؜ سكران ومرتفع ولا يعلم اين هو به

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