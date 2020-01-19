صحيفة قطرية تعتذر عن “بلبلة” واسعة أحدثتها بين القطريين وتحذف هذا الخبر الذي قلب الدوحة

اعتذرت صحيفة “الراية” القطرية لمتابعيها بعد نشرها خبرا أثار جدلا واسعا بين المواطنين، وقامت بحذفه بعدما أوضحت الخطأ وبينت أنها تعجلت في نشره ونقلت عن مصادر غير رسمية.

صحيفة “الراية” قالت في بيان لها “نعتذر لقرائنا الأعزاء عما أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات، التي حصلت عليها الراية من مصدر غير رسمي، وقامت بنشرها دون التأكّد عن طريق الجهات المختصة”.

وتابعت: “علما أنه قد تمّ حذف الخبر من موقعنا وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي”.

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وكان نص القانون الجديد الذي انفردت بنشره “الراية” قبل حذفه، يقول: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج، الشأن العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة، أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي في دولة قطر ، أو المساس بالنظام العام للدولة.

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