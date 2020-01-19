شاهد| هذه الفتاة باعت عذريتها بمبلغ ضخم .. والمفاجأة هو الشخص المشتري!!

فاز رجل أعمال ألماني من مدينة ميونيخ ويبلغ من العمر 58 عاما، وصاحب شبكة من أندية اللياقة البدنية بمزاد فتاة أوكرانية عرضت عذريتها للبيع مقابل 1.2 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، فإنّ الفتاة واسمها “كاتيا” التي تقيم حاليا في الولايات المتحدة، عرضت عذريتها للبيع في مزاد علني على موقع إحدى وكالات تقديم خدمات المرافقة الجنسية.

وبعد أن أكد طبيب مختص عذرية الفتاة، انطلقت المزايدات من مبلغ 100 ألف يورو فقط، لكن خلال المزايدة تجاوز المبلغ 1.2 مليون يورو.

وتمكن الفائز من تخطي عرض من محامٍ من نيويورك، كان مستعدا لدفع مليون يورو، ومن مطرب من طوكيو قدم 800 ألف يورو.

وستجري “عملية التسليم والاستلام” بين البائعة والفائز في المزاد في ألمانيا.

يشار إلى أن الرجل أعرب ، عن رغبته في الزواج من الفتاة ودفع مصروف شهري لها قدره 10 آلاف يورو.