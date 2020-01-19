فتاة اوكرانية تبيع عذريتها
فتاة اوكرانية تبيع عذريتها
Imageحياتنا

شاهد| هذه الفتاة باعت عذريتها بمبلغ ضخم .. والمفاجأة هو الشخص المشتري!!

كتب وطن
0

فاز من مدينة ميونيخ ويبلغ من العمر 58 عاما، وصاحب شبكة من أندية اللياقة البدنية بمزاد أوكرانية عرضت عذريتها للبيع مقابل 1.2 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، فإنّ الفتاة واسمها “كاتيا” التي تقيم حاليا في الولايات المتحدة، عرضت عذريتها للبيع في علني على موقع إحدى وكالات تقديم خدمات المرافقة الجنسية.

وبعد أن أكد طبيب مختص عذرية الفتاة، انطلقت المزايدات من مبلغ 100 ألف يورو فقط، لكن خلال المزايدة تجاوز المبلغ 1.2 مليون يورو.

وتمكن الفائز من تخطي عرض من محامٍ من نيويورك، كان مستعدا لدفع مليون يورو، ومن مطرب من طوكيو قدم 800 ألف يورو.

وستجري “عملية التسليم والاستلام” بين البائعة والفائز في المزاد في ألمانيا.

يشار إلى أن الرجل أعرب ، عن رغبته في الزواج من الفتاة ودفع مصروف شهري لها قدره 10 آلاف يورو.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مشهد غير مسبوق في السعودية .. فتاة ارتدت النقاب وتعرّت من أسفل وأدّت وصلة رقص…

حياتنا

“كلب” أنقذها من الذئاب البشرية.. “شاهد” فتاة المنصورة التي…

الهدهد

“شاهد” السعودية العظمى أين وصلت.. فتاة شبه عارية تسير وسط جموع من الشبان…

حياتنا

نهاية صادمة لفتاة في الكويت رفضت الخضوع لمتحرّش لاحقها في الشارع!!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.