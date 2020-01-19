مي العيدان تبرر قتل الشاب السوري في منزل نانسي عجرم
مي العيدان تبرر قتل الشاب السوري في منزل نانسي عجرم
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شاهد| الإعلامية الكويتية مي العيدان تثير جدلاً بما قالته عن قتل الشاب السوري في منزل نانسي عجرم!

كتب وطن
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أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان موجة جدل كبيرة بعد تبريرها قتل الشاب السوري في منزل الفنانة اللبنانية .

وقال “العيدان” عن القتيل السوري: ” إذا لك حق خذه بالنهار وليس في نصّ الليل”.

وأمس السبت، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن مفاوضات مع عائلة الشاب السوري الذي قتل داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قبل أسبوعين.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” المحامي غابي جرمانوس وكيل زوج الفنانة نفيه خبر دخول موكله بأي مفاوضات مع عائلة محمد موسى.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم.

وقال المحامي “جرمانوس” إنهم “في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية”.

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل القاضية غادة عون، ادعت على الهاشم بجرم القتل القصدي، سندا إلى المادتين 547 و229 في قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق في جبل نقولا منصور لإجراء المقتضى القانوني.

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