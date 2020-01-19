حادثة اختطاف واغتصاب فتاة تهزّ الكويت .. رجال الأمن اقتحموا الشقة وهذا ما اكتشفوه

أقدم بنغلاديشي على خطف ابنة جاليته من أمام بيت أسرتها في منطقة “جليب الشيوخ” بالكويت، واحتجزها في غرفة في منطقة “خيطان” لمدّة يومين واغتصبها. وفق صحيفة “الراي” المحلية

وأبلغت والدة المجني عليها عن تغيّب ابنتها البالغة من العمر 20 عاماً عن المنزل وأدلت ببياناتها وسجلت قضية أحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

ومساء أول من أمس، رصدت الفتاة في غرفة كائنة في منطقة خيطان، وتمّ مداهمة الموقع المكان والعثور عليها برفقة أحد أبناء جاليتها واقتيدا للمباحث الجنائية.

وتبين أن الفتاة كانت مخطوفة من قبل المتهم ومحتجزة بالقوّة، بينما كانت والدتها تعتقد أنها متغيبة.

وبالتحقيق مع العشرينية، قالت إن الشخص الذي كانت برفقته خطفها بالقوّة من أمام بيت أسرتها وأخذها إلى الغرفة التي ضُبطا بها وقام بمعاشرتها وانتهك عذريتها، ولم يسمح لها بالخروج أو المغادرة حتى فوجئت بالمداهمة التي حصلت وتم تخليصها من محبسها.

وأبلغ مصدر أمني أن رجال المباحث أعادوا المخطوفة لوالدتها، وطلبت تسجيل قضية ضد البنغلاديشي، وإخطار وكيل النائب العام فأمر بتسجيل قضية خطف قاصرة بقصد هتك العرض ومواقعة.

وأخيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه في ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه لما ارتكبه من جرم بحق الفتاة.