“شاهد” مقطع نادر للسلطان قابوس يلقى رواجا واسعا وإشادة كبيرة بأخلاق الراحل الرفيعة.. ماذا فعل مع هذا المواطن؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عُمان مقطعا مصورا نادرا للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الراحل لاقى رواجا واسعا بين النشطاء.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ضمن حملة لنشر ذكريات السلطان الراحل، قابوس بن سعيد في مجلس قبلي وقد قاطعه أحد المارة بالحديث دون علمه بوجود السلطان.

قصة السلطان #قابوس_بن_سعيد_بن_تيمور طيب الله ثراه عندما قاطعه أحد الحضور خلال الجولات السامية.



ما أطيب وأكرم وأرقى خلقك. pic.twitter.com/WvFhMCgY2l — عبدالله السعيدي (@N25Abdullah25) January 17, 2020

الفعل الذي أثار حفيظة الحضور وهموا لمنعه فعفي عنه السلطان قابوس وبرر موقفه، وقال “انه يظن اننا مجموعه من البدو يتكلمون ولا يعرف اني بينكم”

ولعل أبرز إنجازات السلطان قابوس أنه أسس سلطنته على النظام الديمقراطي، فقام بتشكيل سلطة تنفيذية تتكون من جهاز إداري يشمل مجلس الوزراء وعدد من الوزرات المختلفة، بالإضافة إلى الدوائر الإدارية والفنية والمجالس المتخصصة.

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ويعد السلطان قابوس هو أكثر الحكام العرب بقاء في السلطة بعدما أمضى قرابة الـ50 عاما في حكم السلطة وتبنى خلال الفترة سياسة تقتضي بالحياد والابتعاد بالسلطنة عن كافة القضايا الشائكة والأزمات التي كانت تضرب المنطقة، وهمزة الوصل لمناقشة خلافات الشرق الأوسط حتى لقب بسلطان الحياد. وقال قابوس في أحد أحاديثه أن دراسته للدين الإسلامي وإصرار والده على دراسته تاريخ وثقافة عمان؛ كان السر الذي جعله يتحمل المسئولية تجاه الشعب العماني، ويوسع مداركة.

وكان السلطان الراحل هو سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

وكان يطلق على حاكم عمان لقب «إمام» قبل أن يطلق عليه لقب سلطان، ويعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.