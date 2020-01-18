فيفي عبده
فيفي عبده
حياتنا

بعد والدتها التي نعت السلطان قابوس ثمّ خرجت ترقص .. ابنة فيفي عبده بصور شبه عارية!

كتب وطن
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أثارت الفنانة المصرية عزة مجاهد، ابنة الفنانة والراقصة الشهيرة ، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صورة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ، بملبس جريئة، إذا ارتدت هوت شورت جلد باللون الأسود مع سترة قطنية مفتوحة من منطقة الصدر، ونسقت معهما جاكيت باللون الزيتي اللامع.

وأثارت الصورة جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض على تشابهها بأمها، فيما تسائل البعض عن ارتدائها هذه الملابس رغم برودة الطقس.

والفنانة المصرية فيفي عبده دائمة إثارة الجدل، بنشر فيديوهات لها وهي تؤدي وصلات رقص مثيرة رغم تجاوز عمرها الـ66 عامًا.

وقبل أيام، تسببت فيفي عبده في موجة جدل واسعة، بعد تقديمها العزاء للشعب العُماني في وفاة .

الراقصة المصرية المثيرة للجدل نشرت، برقية عزاء للشعب العُماني في وفاة السلطان لكنها ما لبثت دقائق حتى أتبعت منشور التعزية بفيديو رقص لها ما اعتبره ناشطون (قلة ذوق) وأمر غير لائق أغضب العديد من متابعيها.

وظهرت فيفي في الفيديو الذي نشرته بعد دقائق من منشورها الذي حوى صورة وكلمات العزاء، وهي ترقص على أغنية “أنا حرة ما حبش ضرة”.

وتلقت فيفي عبده تعليقات هجومية وانتقادات لاذعة من متابعيها، وذلك بسبب الفيديو الراقص فمنهم من قال مستنكرا (لا تعليق) ومنهم من هاجمها ووصفها بـ(قليلة الذوق) لعدم احترامها لحرمة الموت.

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