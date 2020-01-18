السيسي لم يشبع من “الرز الإماراتي” فأمده ابن زايد بحليب من نوع خاص وأثار سخرية واسعة على مواقع التواصل

أهدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، أثناء زيارته الأخيرة لمصر 4 نوق تمتاز بإنتاج حليب بكميات كبيرة وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في خبر أثار سخرية واسعة بين النشطاء.

وعلى إثر الاحتفال الذي جرى قبل أيام بحسب هآرتس، ودشَّن فيه السيسي قاعدة “برنيس” العسكرية الضخمة على ساحل البحر الأحمر بحضور محمد بن زايد، قدم الأخير هدية عبارة عن أربع نوق تنتج وفرة من الحليب.

وأثارت هدية محمد بن زايد إلى السيسي سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر ناشطون تعليقات تتهكم على الهدية.

هآرتس العبري : ابن زايد يهدي السيسي 4 نوق تنتج وفرة من الحليب …



والسيسي يرد الهدية برطلين من البلح 😝😜 — 🇯🇴 Zaid Al-Dagamseh | زيد الدقامسة/ الأردن (@ZDagamseh77) January 18, 2020

كويس على الاقل السيسي يحط حليب جنب المية في الثلاجة — مصطفى حبيل (@35aa71068962450) January 18, 2020

كما أشارت الصحيفة إلى تقديم الإمارات 3 مليارات دولار إلى النظام المصري عام 2013 بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر.

وبحسب “هآرتس” فإن علاقة محمد بن زايد بالسيسي باتت وثيقة، وعادة ما يقوم رئيس النظام المصري بأخذ مشورة ولي عهد أبو ظبي في أمور تتعلق باقتصاد مصر، وحتى في الأمور العسكرية.

وأضافت أن السيسي أخذ رأي ابن زايد في نقل نجله محمود من منصبه في المخابرات إلى دبلوماسي في سفارة القاهرة بموسكو.