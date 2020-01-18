البذيء “المزروعي” يتمادى طاعناً في شرف والدة جمال ريان ومستشار “بن زايد” يبرّر!.. ومغرّدون يذّكرون بأميرات حاكم دبي
تمادى المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي في الإساءة للإعلامي الكبير بقناة الجزيرة جمال ريان، متطاولاً هذه المرّة على والدته وطاعناً في شرفها.
ونشر البذي “المزروعي” تغريدةً اتهّم فيها والد الإعلامي جمال ريان أنّه “سمسار” أراضي. على حدّ زعمه
ولم يقف “المزروعي” عند ذلك الإتهام الباطل، بل تجاوزه الى اتهام والدة الإعلامي جمال ريان بأنّها هربت مع شريك والده “اليهودي” ونشأ بينهما “علاقة حب” في قبرص ثم تركها.على حدّ ادعاءات “المزروعي”
وردّ جمال ريان على الهجوم المسيء على والدته ووالده من قبل البذيء الاماراتي قائلاً: “رحم الله موتاكم يا شعب الإمارات ، والدي ووالدتي بين يدي الله منذ أربعين عاما ، يا ويلكم من الله إن كان حمد المزروعي يمثلكم ، فعند الله تجتمع الخصوم”.
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والمستغرب أن الاكاديمي الاماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، قد برّر للبذيء حمد المزروعي تطاوله على والد ووالدة “ريان”.
ليرّد جمال ريان على “عبدالله” قائلا:” انت المستشار السياسي للشيخ محمد بن زايد ، فهل يعلم الشيخ حجم الضرر الذي لحق بسمعة الإمارات وشعبها بسبب حمدالمزروعي ؟ان كان يعلم فلماذا لا يوقفه؟، جمال ريان يحفظ الألقاب مثل “الشيخ” ولا اعتقد ان المزروعي يمثل الوجه القبيح لقادة الإمارات ، هو مجرد سؤال واستبيان”.
وعبّر مغرّدون عن غضبهم واستيائهم من إساءة وتطاول القذر “المزروعي” على والدة ووالد جمال ريان، وأعلنوا تضامنهم مع الاعلامي في وجه الحملة التي يتعرّض لها.
وردّ آخرون بتفنيد ما روّج له “المزروعي” بتذكيره بقصّة هروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها حاكم دبي محمد بن راشد، وهروب ابنته الشيخة لطيفة.
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