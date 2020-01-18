البذيء “المزروعي” يتمادى طاعناً في شرف والدة جمال ريان ومستشار “بن زايد” يبرّر!.. ومغرّدون يذّكرون بأميرات حاكم دبي

تمادى المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي في الإساءة للإعلامي الكبير بقناة الجزيرة جمال ريان، متطاولاً هذه المرّة على والدته وطاعناً في شرفها.

ونشر البذي “المزروعي” تغريدةً اتهّم فيها والد الإعلامي جمال ريان أنّه “سمسار” أراضي. على حدّ زعمه

ولم يقف “المزروعي” عند ذلك الإتهام الباطل، بل تجاوزه الى اتهام والدة الإعلامي جمال ريان بأنّها هربت مع شريك والده “اليهودي” ونشأ بينهما “علاقة حب” في قبرص ثم تركها.على حدّ ادعاءات “المزروعي”

قصه حزينه

هربت زوجة ريان سمسار الاراضي الفلسطنية مع شريكه اليهودي تاركه ابنائه لـ تعيش اجمل قصة حب بين مسلمة ويهودي في قبرص وبعد مده تركها حبيبها اليهودي لتعيش حالة التشرد والشتاد ليتنهي بها الحال راقصه في كزينو في قبرص … pic.twitter.com/Es7KQcY1rf — حمد المزروعي (@uae_3G) January 17, 2020

وردّ جمال ريان على الهجوم المسيء على والدته ووالده من قبل البذيء الاماراتي قائلاً: “رحم الله موتاكم يا شعب الإمارات ، والدي ووالدتي بين يدي الله منذ أربعين عاما ، يا ويلكم من الله إن كان حمد المزروعي يمثلكم ، فعند الله تجتمع الخصوم”.

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رحم الله موتاكم يا شعب الإمارات ، والدي ووالدتي بين يدي الله منذ أربعين عاما ، يا ويلكم من الله إن كان حمد المزروعي يمثلكم ، فعند الله تجتمع الخصوم #الإمارات #الخليج @MohamedBinZayed @AnwarGargash @Abdulkhaleq_UAE @uae_3G https://t.co/Myx1k4Mtbd — جمال ريان (@jamalrayyan) January 18, 2020

والمستغرب أن الاكاديمي الاماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، قد برّر للبذيء حمد المزروعي تطاوله على والد ووالدة “ريان”.

كلامك القبيح عن الإمارات وعن قادتها هو الذي يستفز المزروعي وغيره للرد عليك الصاع صاعين. انت خلقت وتخلق لنفسك مشكلة ثم تأتي باكيا شاكيا. حمد المزروعي يمثل نفسه فقط وكلنا نختلف معه ولا يمثل شعب الامارات الكرام ولا يمثل قيادتها الذين هم أكرم من ان تتحدث عنهم انت وغيرك بقبيح الكلام https://t.co/h7cDy0XXNy — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 18, 2020

ليرّد جمال ريان على “عبدالله” قائلا:” انت المستشار السياسي للشيخ محمد بن زايد ، فهل يعلم الشيخ حجم الضرر الذي لحق بسمعة الإمارات وشعبها بسبب حمدالمزروعي ؟ان كان يعلم فلماذا لا يوقفه؟، جمال ريان يحفظ الألقاب مثل “الشيخ” ولا اعتقد ان المزروعي يمثل الوجه القبيح لقادة الإمارات ، هو مجرد سؤال واستبيان”.

انت المستشار السياسي للشيخ محمد بن زايد ، فهل يعلم الشيخ حجم الضرر الذي لحق بسمعة الإمارات وشعبها بسبب حمدالمزروعي ؟ان كان يعلم فلماذا لا يوقفه؟، جمال ريان يحفظ الألقاب مثل "الشيخ" ولا اعتقد ان المزروعي يمثل الوجه القبيح لقادة الإمارات ، هو مجرد سؤال واستبيان @Abdulkhaleq_UAE https://t.co/CeDValfng6 — جمال ريان (@jamalrayyan) January 18, 2020

وعبّر مغرّدون عن غضبهم واستيائهم من إساءة وتطاول القذر “المزروعي” على والدة ووالد جمال ريان، وأعلنوا تضامنهم مع الاعلامي في وجه الحملة التي يتعرّض لها.

يا ويلكم من قذف المحصنات الغافلات و خاصة قد افضت الى ربها .. — omar (@mbarkiamor) January 18, 2020

انتوا المفروض ماتتكلم ون لان فضايحكم ريحتها فايضة وتارسه العالم — Fawasel ALkalam (@Faha45) January 17, 2020

الا تستحي فليلا جعلتم الامارات منبوذة في كل مكان وويل لمن اسارت له الاصابع ولو بالخير — Abou Adam Allaghribi (@elbasraouii) January 18, 2020

إلى الاخوه المعلقين لايجركم المزروعي إلى ذنوب العرض والاتهامات اثمها عظيم عند الله — ابن الخطاب (@xqpyCs8Gg5nGOhb) January 17, 2020

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم». — شيخه (@Sheikha9003) January 17, 2020

أعظم أسباب سوء الخاتمة الخوض في أعراض الناس … — MOHAMED EL HÉDI BEN SALAH (@MOHAMEDELHDIBE3) January 17, 2020

وردّ آخرون بتفنيد ما روّج له “المزروعي” بتذكيره بقصّة هروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها حاكم دبي محمد بن راشد، وهروب ابنته الشيخة لطيفة.

وهروب الاميرة هيا طليقه حاكم دبي وهروب الشيخة لطيفة ابنة محمد بن راشد — هيا (@9kbCKGHxjknApvN) January 18, 2020

زوجة محمد بن راشد الي هربت هذا الي نعرفه — Abohmode (@7_7_j) January 17, 2020

اللي نعرفه انه محمد بن راشد اللي هربت زوجته

من وين حبت هذي القصه — معتز آلّعزُ (@wmFmtTZLKPavxKY) January 17, 2020

معقولة تنحط حكومة الامارات إلى هذا المستوى وتختار لها بوقا بمستوى هذا الدنيىء؟ — Meso Botamier (@botamier) January 17, 2020