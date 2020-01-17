واقعة لا يتصوّرها عقل.. علاقة حميمة كاملة بين زوجة وعشيقها أمام عينيْ الزوج وهو مقيّد بالحبال والنهاية كارثية!

في واقعةٍ لا يتصوّرها عقل، أقدمت زوجة مصرية وعشيقها على إقامة علاقة جنسية كاملة أمام زوجها بعدما تمكنا من تقييده بالحبال، من ثم خنقه وقتله.

وأضاف المتهم بعد القبض عليه، أن المجني عليه كان يبكي وهو يُشاهد ما يفعلانه أمام عينيه بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر بدائرة المركز.

واعترف المتهم بأنهما خنقا المجني عليه، وأن زوجته أبلغت الشرطة بأن زوجها توفي بشكل طبيعي وهو نائم.



وبينما أكدت الزوجة أن الوفاة طبيعية، شكك نجل المجني عليه وعمه في واقعة الوفاة، وبعرض الجثة على الطب الشرعي قرر أن هناك شبهة جنائية.

وبتضييق الخناق على الزوجة اعترفت بارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها “محمد.ف” 28 عاما، لوجود علاقة غير شرعية، حيث عقدت العزم والنية مع عشيقها على التخلص من زوجها لوجود خلافات بينهما .

ووضعت الزوجة مادة مخدرة “منوم” في الشاي وقاما بخنق زوجها، كما استولى العشيق منها على 200 ألف جنيه، وبدأ يبتزها، ورفض الزواج منها وارتبط بامرأة أخرى.

وعقب انتهاء قاضي “المعارضات” من سماع اعتراف المتهم وعشيقته قرر تجديد حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد يومين من الانتهاء المتهمين من تمثيل الجريمة.