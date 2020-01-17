هل تقف الإمارات خلف تهديد المفكر الكويتي عبدالله النفيسي بالقتل بسبب هذه التغريدة؟؟

بعد الكشف عن تلقي المفكر الكويتي البارز عبدالله النفيسي تهديدا بالقتل بزرع عبوة ناسفة في سيارته، رآى نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعيّ أنّ الإمارات تقف خلف التهديد، فيما لم يتهمّ المفكر الكويتي جهةً بعينها.

وعزا النشطاء السبب في ذلك، إلى التغريدة التي نشرها “النفيسي” سابقاً عن الإمارات وكانت سبباً في صدور قرار من محكمة الجنايات الكويتية بضبطه وإحضاره.

وقال “النفيسي” في التغريدة التي تعود الى شهر أغسطس عام ٢٠١٧: “محمد دحلان يحكم الإمارات، وإسرائيل تحكم محمد دحلان، فكّر فيها بعُمق”، وأضاف (ميشان الله).

محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق . ( ميشان اللَّه). — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 7, 2017

وكان النفيسي اكد “استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده بشأن “الإساءة للإمارات”.

وقال النفيسي في بيان عبر حسابه على تويتر إنه تلقى في 5 يناير/كانون الثاني الجاري قرار ضبط وإحضار ومنع من السفر على خلفية القضية التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضده، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي إشعار للقضية خلال الفترة التي سبقت الإجراء القضائي الأخير.

والخميس [16 يناير2020] قال المحامي الكويتي عادل عبد الهادي إن موكله الأكاديمي والمفكر عبد الله النفيسي تلقى تهديدا بالقتل بزرع عبوة ناسفة في سيارته.

وأضاف عبد الهادي -في بيان نشره على تويتر- أنه تم إخطار الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة موكله.

وأرفق المحامي في بيانه صورة من الشكوى المقدمة للنائب العام بشأن التحذير الذي ورد عن وجود محاولة لاغتيال الدكتور النفيسي.

وحسب البيان، فقد وصل التحذير عبر رسالة إلكترونية إلى موقع صحيفة القبس الكويتية التي تعد حلقات برنامج “الصندوق الأسود”، الذي شارك فيه النفيسي بعدة حلقات مؤخرا.