في الكويت .. فضيحة لزوج وهو في أحضان عشيقته أمام زوجته ورجال الأمن!!

ضبطت زوجة في الكويت زوجها مع عشيقته في منزلهما، وسلمّتهما لرجال الأمن.

وتبيّن أن الوافدة كانت داخل الشقة منذ الليل وحتى الصباح لحين وقت “الكمين” الذي اعدته الزوجة لزوجها بإحكام.

وبحسب المعلومات، فقد أحكمت الزوجة وهي من مواليد 1983 إغلاق الشقة على زوجها وعشيقته من الخارج، وقامت بإبلاغ عمليات الداخلية بأن هناك “غريبة” برفقة زوجها، ولم تقم الزوجة بفتح الباب إلا بوصول رجال أمن منطقة “مبارك الكبير” ورجال المباحث.

وبعد وصول الأمنيون الى المنزل قاموا باصطحاب الزوج- وهو آسيوي 32 عاماً- وعشيقته وهي- وافدة عربية 27 عاماً- إلى مخفر المنطقة.وفق صحيفة “الأنباء”

وحرصت الزوجة على أن تخبر الزوج بأنه ساذج حيث كان اصراره على مغادرتها عش الزوجية مبالغاً فيه، وهو ما دفعها للوصول إلى قناعة بأنه سوف يأتي بـ”ساقطة”، لذا أعدت الكمين بأن غادرت المنزل وعادت لضبطه ومن برفقته صباحاً.

ولم يستطع الزوج الدفاع عن نفسه أو تبرير وجود الفتاة داخل شقته.فيما تم تسجيل قضية زنى بحق المتهمين تحت رقم 6/2020 جنايات زنى.