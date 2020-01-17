ليندسي لوهان و محمد بن سلمان
ليندسي لوهان و محمد بن سلمان
الهدهد

صور فاضحة للممثلة الأمريكية “ليندسي لوهان” .. ما علاقة “بن سلمان”؟؟

كتب وطن
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نشرت مجلة “Blast” الفنية خبراً عن انتشار صور فاضحة جديدة للممثلة الأمريكية “” وترفق في الخبر ما انتشر في أكتوبر الماضي حول علاقتها مع ولي عهد محمد بن سلمان.

تلك الصور كانت ليندسي لوهان البالغة من العمر 33 عامًا قد نشرتها على Instagram الخاص بها، بعضها بالملابس الداخلية وملابس السباحة.

جدير بالذكر أن والد الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان أكد في نهاية أكتوبر الماضي، علاقتها بولي العهد السعودي، واصفاً تلك العلاقة بـ”حب أفلاطوني قائم على الاحترام”.

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وأضاف انّها رافقت ولي العهد في جولات بطائرته الخاصة، وأغرقها بالهدايا، بما فيها هدية مغلفة تحتوي على بطاقة ائتمان مصرفية. ووفق ما نقل موقع “بيج سيكس”

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