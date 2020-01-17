نشر صوراً مخلة لشقيقته في الامارات فقتله
نشر صوراً مخلة لشقيقته في الامارات فقتله
حياتنا

صور فاضحة لفتاة على “فيسبوك” في الإمارات تتسبب بجريمة قتل مروّعة!

كتب وطن
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أقدم شاب في الإمارات على طعن آخر بعد نشره صوراً مخلة لشقيقته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وادعائه بوجود علاقة غير شرعية بينهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم “آسيوي الجنسية” بتنفيذ جريمته في سبتمبر 2018. حسبما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية

وذكر أنه تواصل مع الضحية الذي أكد له قيامه بنشر الصور بل وقام بإرسالها للمتهم، مشيراً إلى أنه أحضر سكيناً وسدد له طعنات أسفل الصدر والبطن.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد بأن أحضر سكيناً وسدد للضحية طعنات نافذة في الصدر والبطن قاصداً من ذلك قتله .

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