شاهد| وضعوها على أجهزة التنفس .. بطلة الأفلام الإباحية بمصر في المستشفى!!

تعرضت الفنانة منى فاروق بطلة الأفلام الإباحية في مصر مع المخرج خالد يوسف وزميلتها شيما الحاج، لأزمة صحية شديدة نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة.

ونشرت شقيقتها صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وظهرت خلالها وهي تبكي ويوضع على وجهها جهاز التنفس.

وعلقت شقيقتها على الصورة قائلة: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قدر الله وما شاء فعل، ادعولها بالشفاء، الله يشفيها ويبعد عنها كل مكروه ويكفيكم شر المرض ألف سلامة عليكي يا أختي ربنا يقومك بالسلامة”.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنقل فيها منى فاروق للمستشفى خلال فترة وجيزة، ولم يتم الكشف عن سبب مرضها.