العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والسلطان قابوس بن سعيد
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والسلطان قابوس بن سعيد
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“شاهد” ماذا قال الملك الأردني عن السلطان قابوس؟!.. ولهذا السبب سيفتقده العالم

كتب وطن
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وصف العاهل الأردني سلطان عمان الراحل بـ”الأيقونة” و”القائد العقلانيّ”.

وقال الملك عبدالله الثاني إن صداقة وطيدة كانت تجمع السلطان الراحل بالملك ، مضيفاً: “أنا محظوظ جداً لأني ورثت هذه الصداقة”.

وأضاف العاهل الأردني في لقاءٍ مع قناة “فرانس 24″، أن كان معروفاً كصوتٍ حياديّ وعقلاني وقائدٍ يقرّب الناس من بعضهم.

وأشار الى ان السلطان قابوس كان حلقةً قوية للتواصل بين ايران والعالم العربي والمجتمع الدولي.

وقال العاهل الأردني: “أنا مقتنع أن ستستمر بالقيام في الدور الايجابي الذي عرفت به”.

ولفت الى أن “السلطان قابوس كان من الجيل الأخير من القادة الذين نفتقدهم، واعتقد ان العالم سيفتقد قدرة السلطان الراحل على التقريب بين الشعوب”.

وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.
وفي أول خطاب للسلطان الجديد، الذي تم تسميته وفق وصية قابوس، أعلن هيثم بن طارق السير على الثوابت الخارجية لسلفه، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

وفي كلمته التي أدلى بها خلال أداء القسم، رسم بن طارق سياسته الخارجية على خطى سلفه، القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها.

خليجيًا وعربيًا أكد مواصلة بلاده دعم دول المنطقة والتعاون مع قادتها في النأي عن الصراعات والخلافات.

وجدد التزامه باحترام المواثيق الدولية والعمل على تحقيق السلام والأمن الدوليين، وبناء العلاقات مع جميع دول العالم.

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