“شاهد” ماذا قال الملك الأردني عن السلطان قابوس؟!.. ولهذا السبب سيفتقده العالم

وصف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد بـ”الأيقونة” و”القائد العقلانيّ”.



وقال الملك عبدالله الثاني إن صداقة وطيدة كانت تجمع السلطان الراحل بالملك الحسين بن طلال، مضيفاً: “أنا محظوظ جداً لأني ورثت هذه الصداقة”.



وأضاف العاهل الأردني في لقاءٍ مع قناة “فرانس 24″، أن السلطان قابوس كان معروفاً كصوتٍ حياديّ وعقلاني وقائدٍ يقرّب الناس من بعضهم.



وأشار الى ان السلطان قابوس كان حلقةً قوية للتواصل بين ايران والعالم العربي والمجتمع الدولي.



وقال العاهل الأردني: “أنا مقتنع أن سلطنة عمان ستستمر بالقيام في الدور الايجابي الذي عرفت به”.



ولفت الى أن “السلطان قابوس كان من الجيل الأخير من القادة الذين نفتقدهم، واعتقد ان العالم سيفتقد قدرة السلطان الراحل على التقريب بين الشعوب”.

شاهد ماذا قال جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك #الأردن عن رحيل جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد رحمه الله. pic.twitter.com/KxYXWby176 — عُمان الـمستقبل (@futureoman_1) January 17, 2020

وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.

وفي أول خطاب للسلطان الجديد، الذي تم تسميته وفق وصية قابوس، أعلن هيثم بن طارق السير على الثوابت الخارجية لسلفه، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

وفي كلمته التي أدلى بها خلال أداء القسم، رسم بن طارق سياسته الخارجية على خطى سلفه، القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها.

خليجيًا وعربيًا أكد مواصلة بلاده دعم دول المنطقة والتعاون مع قادتها في النأي عن الصراعات والخلافات.

وجدد التزامه باحترام المواثيق الدولية والعمل على تحقيق السلام والأمن الدوليين، وبناء العلاقات مع جميع دول العالم.