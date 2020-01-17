لافتة نعي السلطان قابوس في نهائي كأس قطر بين السد والدحيل
لافتة نعي السلطان قابوس في نهائي كأس قطر بين السد والدحيل
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“شاهد” ماذا فعل اللاعبون القطريون في نهائي كأس قطر وفاءً للسلطان قابوس

كتب وطن
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في لفتةٍ تعكس أخلاق القطريين ومشاركتهم أشقائهم في أفراحهم وأتراحهم، رفع لاعبو نادييْ والسدّ لافتة تعزية للشعب العماني بوفاة بن سعيد.

وقبيل انطلاق مباراة نهائي كأس بين الناديين على استاد جاسم بن حمد بنادي السد لافتة تعزية كُتِبَ عليها: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. عظم الله أجركم يا أهل عُمان”.

وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.

وفي أول خطاب للسلطان الجديد، الذي تم تسميته وفق وصية قابوس، أعلن هيثم بن طارق السير على الثوابت الخارجية لسلفه، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

وفي كلمته التي أدلى بها خلال أداء القسم، رسم بن طارق سياسته الخارجية على خطى سلفه، القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها.

خليجيًا وعربيًا أكد مواصلة بلاده دعم دول المنطقة والتعاون مع قادتها في النأي عن الصراعات والخلافات.

وجدد التزامه باحترام المواثيق الدولية والعمل على تحقيق السلام والأمن الدوليين، وبناء العلاقات مع جميع دول العالم.

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