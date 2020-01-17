“شاهد” لماذا اعترض القطريون على هذا المنهاج الجديد الذي طرحته وزارة التربية؟

عبّر مغرّدون قطريون عن اعتراضهم على ما تضمنه المنهج الجديد (دليل التربية على حقوق الانسان) من مواد قالوا إنّها تتعارض مع الدين الإسلامي والعادات والتقاليد المتعارف عليها.

ورأى مغرّدون في النصوص الواردة في المنهاج “خضوعاً لاتفاقية سيداو التي تهدف إلى هدم الأسرة المسلمة والمجتمع”.

وتداول بعضُ المغرّدين نصوصاً وردت في المناهج، وطالبوا وزارة التربية والتعليم ببيان لتوضيح الأمر ومحاسبة المسؤول عن ما اعتبروه “تجاوزاً صارخاً”.

وفي تعليقها على الموضوع قالت الشيخة القطرية مريم آل ثاني إن “معاهدة سيداو تنص على المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في ‘‘جميع الحقوق’’ وهذا ما يخالف شرع الله تعالى في قوله سبحانه (وليس الذكر كالأنثى)”.



ووجهت الشيخة “آل ثاني” حديثها لوزارة التربية والتعليم قائلةً: “يا وزارة التعليم إما أن نطبق شرع الله بالكامل أم نطبق معاهدات الأمم المتحدة بالكامل! لا يجوز التناقض ولكم القرار!”.

معاهدة سيداو تنص على المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في "جميع الحقوق" وهذا ما يخالف شرع الله تعالى في قوله سبحانه (وليس الذكر كالأنثى).

يا وزارة التعليم إما أن نطبق شرع الله بالكامل أم نطبق معاهدات الأمم المتحدة بالكامل! لا يجوز التناقض ولكم القرار!#نرفض_المناهج_الجديدة — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) January 17, 2020

وأضافت أن: “بتدريس أبنائنا هذه المناهج وما فيها من معاهدات نحن نتناقض مع مبادئ شريعتنا الإسلامية وفطرتنا القويمة!فمعاهدات الأمم المتحدة لا تقر بمبدأ التطبيق الجزئي بما يتناسب معنا! إذن إما تطبيق شرع الله بالكامل أم هذه المعاهدات!”.

بتدريس أبنائنا هذه المناهج ومافيها من معاهدات نحن نتناقض مع مبادئ شريعتنا الإسلامية وفطرتنا القويمة!

فـ معاهدات الأمم المتحدة لا تقر بمبدأ التطبيق الجزئي بما يتناسب معنا!

إذن إما تطبيق شرع الله بالكامل أم هذه المعاهدات! ولكم القرار @Qatar_Edu @M_Alhamadi_PhD#نرفض_المناهج_الجديدة — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) January 17, 2020

من جهتها أشارت المغرّدة “حصّة بنت عبدالله” إلى قضية “الجندر” وقالت إنه “مصطلح غربي مراوغ وفضفاض يشير إلى جنس ثالث ليس بالذكر ولا بالأنثى تحدده الأعراف الاجتماعيه، والاختيارات الانسانية دون اعتبار لأعضائه الجنسية او للإرادة الإلٰهيه”.

وذكرت أن “السبب وراء عدم وضع تعريف واضح لكلمة جندر أنها تخفي في ثناياها مضامين خطيره”.

#نرفض_المناهج_الجديدة



الجندر:

مصطلح غربي مراوغ وفضفاض يشير إلى جنس ثالث ليس بالذكر ولا بالأنثى تحدده الأعراف الاجتماعيه، والاختيارات الانسانية دون اعتبار لأعضائه الجنسية او للإرادة الإلٰهيه.



والسبب وراء عدم وضع تعريف واضح لكلمة جندر أنها تخفي في ثناياها مضامين خطيره. pic.twitter.com/CztJgYHKnu — Hissa bint Abdulla (@hissa85) January 15, 2020

واستنكرت المغرّدة “سما الدوحة” ما جاء في أحد المواد عن العلاقة الجنسية بين الزوجين واعتبار أن تلك العلاقة إن تمت بدون موافقة أحد الزوجين فهي “اغتصاب” -حسب النصّ-.

الجماع الجنسي الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين اغتصاب زوجي والله هذا مضحك مبكي. يعني اذا الزوج رافض العلاقه الجنسية و اجبرته زوجته🤣 هذا اغتصاب و هم يركزون على المرأه بدون رضاها فهو اغتصاب اذن هدفهم هدم العلاقة الزوجية بالتحريض عاى النشوز #نرفض_المناهج_الجديدة pic.twitter.com/ivJT6o5Ekt — سما الدوحة (@sama_aldoha) January 15, 2020

أما “مشاعل” فرأت أن محاربة الإسلام تتمّ بشتى الطرق “إن لم تكن حرب عسكرية فستكون حرب فكرية وهي الأشد والأمر” .

#نرفض_المناهج_الجديدة#الحرب_الفكرية_الجديدة



سيحاربون الإسلام بشتى الطرق إن لم تكن حرب عسكرية

فستكون حرب فكرية وهي الأشد والأمر

قائد فرنسي قال "إذا أردتم أن تسيطروا على أمة ما غيروا هويتها..

هم يسعون بشتى الطرق للقضاء على الإسلام

سبيلهم في ذلك

_التعليم

_الاعلام

_الترفيه

_التطور — مشاعل 🇶🇦Qatar (@mm__ss55) January 15, 2020

بينما علّق “قنّاص قطر” على الأمر بقوله: ” لو أهتم القائمون على التعليم بتدريس الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لما أصبحنا بحاجة أن نطبق تدريس حقوق الإنسان المزعومة والموضوعة من فئة لا ينطبق عليها إلا مسمى ’’الفاسدون الأقوياء’’!!”.

لو أهتم القائمين على التعليم بتدريس الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لما أصبحنا بحاجة أن نطبق تدريس حقوق الإنسان المزعومة والموضوعة من فئة لا ينطبق عليها إلا مسمى "الفاسدون الأقوياء" !!#نرفض_المناهج_الجديدة#سيداو#الأسرة_القطرية_في_خطر — قناص قطر (@Al_Athbi_) January 16, 2020

" الوضع الدوني للمرأة فرض علينا فيما مضى ولكن لا مبرر اليوم لذلك ".

"الأعراف والعادات والتقاليد كرست دونية المرأة".

مقتطفات من 📍#دليل_التربية_على_حقوق_الإنسان #نرفض_المناهج_الجديدة

"نحن قومٌ أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله". pic.twitter.com/pua84oiCie — الولاية الرشيدة (@alwelayalrsheda) January 16, 2020

وأشار بعضُ المغردين الى أنه تم سحب الكتب من معرض الدوحة الدولي للكتاب.

بحسب زيارتي للتو لجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أشار الموجودين فيه بأن قد تم سحب الكتب ( دليل التربية على حقوق الإنسان ) التي اثارت لغط في محتواها pic.twitter.com/mrE0wKJTmi — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) January 15, 2020

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ووزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر أنهما دشّنا على هامش المشاركة بمعرض الدوحة للكتاب 30، أدلة التربية على حقوق الإنسان لثلاث مراحل تعليمية.

على هامش المشاركة بمعرض الدوحة للكتاب 30..

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي) يدشنان أدلة التربية على حقوق الإنسان لثلاث مراحل تعليمية.#حقوق_الإنسان_قطر #معرض_الدوحة_الدولي_للكتاب — حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) January 17, 2020

و(سيداو) هي معاهدة دولية اعتُمدت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتم التصديق عليها في (سبتمبر 1981)، ووقع عليها أكثر من 189 دولة، في حين تحفظت واعترضت قرابة خمسين دولة على بعض بنودها.

وتنص الاتفاقية على أساس تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خلال ضمان المساواة في وصول المرأة إلى فرص التكافؤ في الحياة السياسية والعامة.

ومن أبرز البنود: إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها، والتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض، وإلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج)، لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة.

وتمنع الاتفاقية تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد، وإلزام الدولة الموقعة عليها بإبطال جميع الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني.

ووقعت 20 دولة عربية على (سيداو) مع تحفظ بعضها على المواد المثيرة للجدل والمخالفة للشريعة الإسلامية فيها.

وترفض كل من السودان والصومال التوقيع على الاتفاقية، في حين تحفظت باقي الدول العربية الموقعة عليها على عدد من البنود الموجودة بها، وخاصة المتعلقة بالميراث، وزواج المثليين.

وتحفظت كل الدول العربية على المادة رقم 16 من الاتفاقية، التي تتحدث عن الزواج والعلاقات الأسرية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهلها باعتبارها نوعاً من أنواع التدخل في الشؤون الداخلية والشخصية.