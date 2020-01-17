ريم الصانع
ريم الصانع
حياتنا

شاهد| عارضة الأزياء السعودية ريم الصانع تُشعل جدلاً بفيديو “دلع” .. وتكشف صدرها!!

كتب وطن
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أشعلت عارضة الأزياء ، جدلاً بمواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس بعض حركات “الدلع” وتنتقد صديقتها التي ترفض مخالطتها للشباب.

وظهرت الصانع بملابس كاشفة تظهر جزءا من صدرها؛ ما جعلها تتصدر قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت الصانع في الفيديو، وهي تتهم صديقتها بالغيرة منها وقالت إن صديقتها دائمة اللوم والانتقاد لها عندما تعلم بخروجها في موعد مع أحد الشباب، بدلا من تشجيعها.

وواجهت عارضة الأزياء السعودية والتي ولدت ونشأت في أمريكا، عددا من الانتقادات، في مرة ليست الأولى من نوعها.

وريم الصانع هي سعودية، لها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تقضي أغلب حياتها في أمريكا، وتشارك حياتها الشخصية على إنستغرام بشكل كبير والسناب شات وتقوم بنشر كثير من الأمور الخاصة بالجمال والملابس والميك أب مع جمهورها ومتابعيها على إنستغرام.

وقبل أيام أشعلت ريم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ودشن البعض هاشتاغ ؛ لأنها استنكرت إلقاء القبض على سعوديات مخلات بالذوق العام.

وغردت ريم وقتها قائلة: “جمال وأناقة وثقافة وفوق هذا قوية تقدر تدافع عن نفسها وحقوقها مو مثل المسعورات الغبيات المعقدات منتظرين أجنبية تسب بلدهم عشان يطيرون بالعجة”.

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