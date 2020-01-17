شاهد| بدأوا بتصوير مشاهد مسلسل “عروس بيروت” فمات الممثل السوري فجأة!!

أُعلن عن وفاة الممثل السوري الشاب محمود بلال خلال تواجده في مدينة إسطنبول التركية، لتصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسل “عروس بيروت” الذي شارك في جزئه الأول.



وبحسب المعلومات فإن الأطباء حاولوا إنقاذ محمود بلال دون جدوى ليرقد في مستشفى بتركيا لعدة أيام قبل أن يدخل غرفة الإنعاش ويفقد حياته.



وشارك بلال في مسلسل “عروس بيروت” بشخصية “فوزي”؛ إذ ظهر في عدة حلقات بشركة “آل الضاهر” إلى جانب ظاهر العابدين وجو طراد.



وبدأت بالفعل استعدادات تصوير مسلسل “عروس بيروت”، إذ انطلق نجوم العمل منذ أيام للعاصمة التركية إسطنبول من أجل البدء بتنفيذ المشاهد وتصويرها واستكمال الجزء الثاني والذي كتبه أو أعطى التصور الأول لمتابعة القصة إلى طارق سويد بعدما كانت قد أوكلت مهمة كتابة الجزء الأول إلى بلال شحادات ونادين جابر.

فيما استقرت الشركة المنتجة على مخرج تركي بعدما كانت استعانت بمخرجين اثنين في الموسم الأول.



لكن وبالتزامن مع الإعلان عن بدء التصوير، بدأ البعض بالتكهن بالأحداث التي ستجري في “عروس بيروت 2″، خصوصا وأن الموسم الأول منه انتهى على العديد من الأحداث المشوقة.