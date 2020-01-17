بسبب هذه التغريدات التي أذلّت المرتزقة.. “تويتر” بدبي يرضخ للذباب “الدحلاني” ويقيّد “الشاهين” العُماني
من جديد، أوجعت الحقائق التي يكشفها حساب “الشاهين” العُماني الشهير بـ”تويتر”، والردود المُلجمة للمتطاولين على بلاده، الذباب الإلكتروني، فلم يجدوا طريقةً لإسكات الحساب الى عبر الضغط على عاد مكتب “تويتر” في دبي، والذي استجاب لتقييد الحساب مرةً أخرى.
واستنكر مغرّدون عُمانيون رضوخ “تويتر” لتعليمات الإمارات بتقييد الحساب، وطالبوا الشركة بالتراجع عن قرارها، ودعوا لحملة على الموقع لدعم “الشاهين”.
وكان حساب “الشاهين” من أوائل المتصدّين لحملة الشائعات التي استهدفت سلطنة عمان بعد سفر السلطان الراحل قابوس بن سعيد للعلاج في بلجيكا.
وكانت آخر التغريدات التي سببت جنون الذباب الإلكتروني، ويبدو أنها السبب الذي دفع لتقييد الحساب، ما نشره “الشاهين” بطريقةٍ ساخرةٍ ومُذلّة لمجموعةٍ من المرتزقة المتطاولين على السلطنة.
ونشر “الشاهين” شهادت معتمدة ومصدقة لكل ناشط وصل لمرحلة النابح وحصل على الشهادة بكل تقدير بعد فشله في إشعال الفتنة ومهاجمة سلطنة عمان .
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب “الشاهين” للإغلاق والتقييد، حيث سبق وتم إغلاقه بتوصية من بلاغات الذباب الإلكتروني الإماراتي إلا أن ضغط المغردون على إدارة تويتر ما دفعها لإعادة الحساب.