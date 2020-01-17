بسبب هذه التغريدات التي أذلّت المرتزقة.. “تويتر” بدبي يرضخ للذباب “الدحلاني” ويقيّد “الشاهين” العُماني

من جديد، أوجعت الحقائق التي يكشفها حساب “الشاهين” العُماني الشهير بـ”تويتر”، والردود المُلجمة للمتطاولين على بلاده، الذباب الإلكتروني، فلم يجدوا طريقةً لإسكات الحساب الى عبر الضغط على عاد مكتب “تويتر” في دبي، والذي استجاب لتقييد الحساب مرةً أخرى.

واستنكر مغرّدون عُمانيون رضوخ “تويتر” لتعليمات الإمارات بتقييد الحساب، وطالبوا الشركة بالتراجع عن قرارها، ودعوا لحملة على الموقع لدعم “الشاهين”.

الشاهين @_falcon_01 الذي يفند مزاعم من يغرد بمعلومات مغلوطة بقصد وبغير قصد، تعرض لإيقاف موقت ،بعد حملة من الذباب الالكتروني المعادي الذي أوجعهم حقيقة معلوماته كما عرى مزاعمهم وأكاذيبهم. نرجو تفاعل مع الحساب وريتويت@TwitterSupport pic.twitter.com/XDzxcIjE9s — هاش تاق عُمان (@hashtag_oman) January 17, 2020

يا رجال عمان الاوفياء يا ابناء المغفور له جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد

هبوا لدعم استاذنا الكبير @_FALCON_01

حيث يتعرض حسابه الآن لتقيد بعد ان اوجعهم

نعم لدعم الشاهين .

● المتابعة

● اعادة التغريد

● لايك

● التعليق على التغريدات@abu_musthil @wahibi05 @__bin_said_1000 — أبِوِ يِّحٌيِّى أّلَبِحٌرأّنِيِّ (حساب بديل) 🇴🇲 (@Abu_Yahya_ALb17) January 17, 2020

السلام عليكم.

إلى ابناء عمان والأخوه المخلصين.



نطالب بدعم حساب اخونا الشاهين@_FALCON_01



الحساب تم إيقافه بشكل مؤقت.

نطالب بدعم حسابه.

لايك

ريتويت.

إضافه من جديد.@abu_musthil@Omani_trigger@Omani_0101



همتك يا أهل الناموس — ابو عبدالله (@Abo_Abdulla7) January 17, 2020

أتمنى من الجميع دعم حساب الشاهين @_FALCON_01

١- إلغاء المتابعة ثم عاود المتابعة مرة ثانية.

٢-لايكات على التغريدات.

٣-عمل رتويت على التغريدات.

٤- منشن حساب الشاهين قدر المستطاع.



#قابوس_بن_سعيد_بن_تيمور#سلطنة_عمان #الشاهين pic.twitter.com/iJUOveV4q1 — ﮼الراقي #‏✦⿻🇴🇲⿻✦ (@9s__m9) January 17, 2020

السلام عليكم ورحمة اللّہُ وبركاته

جمعه مباركة عليكم جميعا

البروفسور الشاهين @_FALCON_01 يتعرض لحملة سبام من ال خنور وشلة لندن

واتمنى من الجميع دعم حسابه

بوركت مساعيكم ووفقكم اللّہُ في لجم كل ناعق متربص وكل حاسد حاقد على عُمان ورموزها وشعبها🇴🇲 — المهند العماني (@Omani_0101) January 17, 2020

عاجل☢🔴🔴🔴

الدعم يكون في متابعة الحساب + إعادة التغريدات + الإعجاب بتغريدات ..



وبالأمكان إن كنت تتابعة من قبل ، ألغاء المُتابعة ، وإعادة متابعته من جديد عدة مرات .#دعم_حساب_الشاهين pic.twitter.com/99epWUWmqu pic.twitter.com/4QhGfyy6NJ — ℂℍᗅℛℒⅈℰ🧛‍♂️ (@_charlie_07) January 17, 2020

صباح الخير يا شواهين السماء وأسود الأرض



ويستمر التحدي ..



حساب أخونا @_FALCON_01 موقوف مؤقتا

نتمنى دعمكم

🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/tByGiQjDTX — Majid Yousuf (@darkn66ess) January 17, 2020

وكان حساب “الشاهين” من أوائل المتصدّين لحملة الشائعات التي استهدفت سلطنة عمان بعد سفر السلطان الراحل قابوس بن سعيد للعلاج في بلجيكا.

وكانت آخر التغريدات التي سببت جنون الذباب الإلكتروني، ويبدو أنها السبب الذي دفع لتقييد الحساب، ما نشره “الشاهين” بطريقةٍ ساخرةٍ ومُذلّة لمجموعةٍ من المرتزقة المتطاولين على السلطنة.



ونشر “الشاهين” شهادت معتمدة ومصدقة لكل ناشط وصل لمرحلة النابح وحصل على الشهادة بكل تقدير بعد فشله في إشعال الفتنة ومهاجمة سلطنة عمان .

بسم الله الرحيم

بعد اسبوع كامل مر علي عمان وشعبها مثقلاً بوداع غاليها. ومستبشراً بكل اعتزاز بقائد مسيرة النهضة الجديدة

ندعوا جميع من شارك أو ساهم في محاولات إثارة الرأي العام لاستلام شهادته مذموماً مدحورا



المجموعة الاولى

ذوي الأصول العمانية و الولاءات الخارجية pic.twitter.com/RlPILXDgmb — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 16, 2020

المجموعة الثانية

الوافدين الممولين من شيكات السفارات



برجاء الحضور شخصياً لاستلام شهاداتهم حاملين معهم عبرات الذل والخزي والعار والهزيمة



حفظ الله عمان وسلطاننا المعظم وشعبنا العظيم من امثالكم pic.twitter.com/sWsuapfeHY — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 16, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب “الشاهين” للإغلاق والتقييد، حيث سبق وتم إغلاقه بتوصية من بلاغات الذباب الإلكتروني الإماراتي إلا أن ضغط المغردون على إدارة تويتر ما دفعها لإعادة الحساب.