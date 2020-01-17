السعودية فوز العتيبي تنشر لقطات “خاصة” مع زوجها وتقول: “الحمدلله عشت اللي كنت أحلم فيه قبل أموت”!

نشرت الناشطة السعودية فوز العتيبي فيديو جديد تضمّن لقطات بعضها “حميمي” من الحياة التي تعيشها خارج المملكة مع زوجها.



وقالت “العتيبي” تعليقاً على الفيديو الذي يُظهرها مع زوجها في عدّة أماكن: “الحمدلله اني عشت الحياة اللي كنت أحلم فيها قبل اموت”.

الحمدلله اني عشت الحياة اللي كنت أحلم فيها قبل اموت ♥️ pic.twitter.com/5zXWYLIWyi — فوز العتيبي (@zooztox) January 17, 2020

وليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2020، نشرت فوز العتيبي مقطع فيديو “ساخن” لاحتفالها وزوجها بالسنة الجديدة، ما أثار ردود فعلٍ غاضبة بين متابعيها.

وظهرت فوز العتيبي مرتديةً فستاناً أسوداً قصيراً، وهي تقبّل زوجها بطريقةً حميمة في حديقةٍ عامة خلال احتفالات السنة الجديدة.

ودأبت العتيبي على إثارة الجدل في المجتمع السعودي، بدءا من خروجها دون عباءة للتجول في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض ونشرها للفيديو عبر حسابها في موقع “تويتر”، وصولا إلى قصتها مع زوجها ونشرها لشروطها كي تقبل الزواج منه، ولاحقا مشاركتها بعضا من لحظاتهما الخاصة مع متابعيها عبر الشبكات الاجتماعية.

كما ظهرت في أحد الفيديوهات مع زوجها وهو يحملها ويؤدي قسما على أنه سيدلعها حتى لو وصل عمرها السبعين عاما.

يذكر أن فوز العتيبي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.