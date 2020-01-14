“شاهد” مسعود المقبالي يُكذب الداعية الكويتي سالم الطويل ويتحداه أن ينشر المحادثة المزعومة بينهما بعد وفاة السلطان قابوس

خرج الشيخ العُماني مسعود المقبالي في مقطع مصور كذب فيها ما وصفها بادعاءات الداعية الكويتي سالم الطويل، عن مناظرة دارت بينهما عقب وفاة السلطان قابوس.

وكان الداعية الكويتي المعروف سالم الطويل تسبب في موجة غضب واسعة بين العُمانيين على تويتر عقب تدخله في الشأن الداخلي للسلطنة، وحديثه عن المذاهب الدينية هناك.

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“الطويل” ظهر في كلمة مصورة نشرها عبر حساباته بمواقع التواصل، ليتحدث عن تفاصيل مناظرة قال إنه أجراها مع عدد من مشايخ الأباضية في عُمان بعد وفاة السلطان قابوس على رأسهم الشيخ مسعود المقبالي.

لكن “المقبالي” خرج في فيديو نفى فيه صراحة مزاعم الطويل وشن عليه هجوما عنيفا، حيث وصفه بالضال والكذاب.

وتحداه الشيخ المعروف في سلطنة عُمان أن يظهر المحادثة المزعومة بينهما إذا كان كلامه صحيحا.

وكان سالم الطويل اتهم شيوخ الأباضية وذكر بالاسم الشيخ مسعود الطويل بالجهل والتشدد، قائلا إن مذهبهم يقول أن مرتكب المعصية في جهنم خالدا فيها.

الأخوة قيادات #وزارة_الداخلية

لم ينتهوا من التدخل في شئون الدول الصديقة والتدخل في سياساتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم

جاء الدور الآن على الدول الشقيقة

وكأنما الاخ ناطر وفاة #السلطان_قابوس_بن_سعيد

ليخرج ما بنفسه ويتدخل في المذهب المتبع في #سلطنة_عمان pic.twitter.com/OXpe0OSoSV — بوبدر فولاد (@foladi59) January 12, 2020

وتابع:”تواصلت مع مسعود الطويل وسألته عن حكم صلاة مفتي عمان على السلطان قابوس بعد وفاته رغم أنه كان لا يحكم بالشريعة ككثير من حكام العرب ودل جوابه على جهله وتخبط مذهبه” حسب قوله.

وانتقد كويتيون تدخل الشيخ سالم الطويل في الشأن العماني وطالبوا وزارة الداخلية بالتدخل ومعاقبته معتبرين ذلك سوء أدب منه واعتداء على الشعب العماني.

وهاجم العديد من العمانيين الشيخ الكويتي مطالبين إياه بالابتعاد عن الشؤون الداخلية العمانية.

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