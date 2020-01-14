امتحان اللغة العربية
امتحان اللغة العربية
Imageالهدهد

في مصر السيسي.. “شاهد” أضافوا آية جديدة للقرآن في امتحان اللغة العربية وسخرية واسعة بمواقع التواصل

كتب خاص "وطن"
0

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة سخرية واسعة، عقب تداول صورة من امتحان للصف الخامس حوى سؤالا نسب جملة عادية للقرآن الكريم.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة ضوئية لنموذج امتحان اللغة العربية وخط عربي بإدارة كوم حمادة التعليمية، حيث جاء في أسئلة الإمتحان خطأ فادح في السؤال الخامس والخاص بـ”الخط”، جاء نصّه قال الله تعالي:”مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه”.

وأعرب النشطاء عن استيائهم الشديد نتيجة الخطأ في ورقة الأسئلة، محملين المسئولين بتوجيه اللغة العربية المسئولية عن الواقعين واصفين إياها بالكارثة.

من جانبه أكد الدكتور ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إحالة المتسبّب في واقعة ورقة أسئلة اللغة العربية وخط عربي للصف الخامس الابتدائي بإدارة كوم حمادة التعليمية للتحقيق، مضيفًا أن غرفة العمليات تلقت شكوى بالخطأ فور فتح المظاريف الخاصة بالأسئلة على تلاميذ الصف الخامس، حيث تم إحالة الواقعة للتحقيق.

قال وكيل تعليم ، إنه بالتحرّي عن الواقعة من توجيه اللغة العربية بالمديرية وإدارة كوم حمادة، تبيّن أن ما حدث خطأ مطبعي، وجار التحقيق مع المتسبب في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

خالد أبو النجا الذي قال “المثلية الجنسية ليست عيبا ولا حراما” يهاجم…

حياتنا

“بطلة” الأفلام الإباحية في مصر تسقط بيد الأمن وتعترف!!

حياتنا

جريمة بشعة هزت أركان البحيرة.. موظف يذبح نجلته وعشيقها بعد ضبطهما بـ”وضع…

حياتنا

“شاهد” سعودية حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن تخلع حجابها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.