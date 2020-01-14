في مصر السيسي.. “شاهد” أضافوا آية جديدة للقرآن في امتحان اللغة العربية وسخرية واسعة بمواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية واسعة، عقب تداول صورة من امتحان اللغة العربية للصف الخامس حوى سؤالا نسب جملة عادية للقرآن الكريم.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة ضوئية لنموذج امتحان اللغة العربية وخط عربي بإدارة كوم حمادة التعليمية، حيث جاء في أسئلة الإمتحان خطأ فادح في السؤال الخامس والخاص بـ”الخط”، جاء نصّه قال الله تعالي:”مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه”.

امتحان الصف الخامس في مادة اللغة العربية بيقولك قال تعالي (مصر مهد الحضارة وكنانة الله في ارضه )

الأيه دي في القران ولا في التوراة ولا في الأنجيل يخرب بيت الصنف اللي بتطفحوه pic.twitter.com/fez0ToYfYj — مصــــــــــري العـــربـي (@masry_al3rby) January 13, 2020

وأعرب النشطاء عن استيائهم الشديد نتيجة الخطأ في ورقة الأسئلة، محملين المسئولين بتوجيه اللغة العربية المسئولية عن الواقعين واصفين إياها بالكارثة.

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إحالة المتسبّب في واقعة ورقة أسئلة اللغة العربية وخط عربي للصف الخامس الابتدائي بإدارة كوم حمادة التعليمية للتحقيق، مضيفًا أن غرفة العمليات تلقت شكوى بالخطأ فور فتح المظاريف الخاصة بالأسئلة على تلاميذ الصف الخامس، حيث تم إحالة الواقعة للتحقيق.

قال وكيل تعليم البحيرة، إنه بالتحرّي عن الواقعة من توجيه اللغة العربية بالمديرية وإدارة كوم حمادة، تبيّن أن ما حدث خطأ مطبعي، وجار التحقيق مع المتسبب في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.