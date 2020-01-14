“شاهد” فيفي عبده تنعي السلطان قابوس وترقص “على وحدة ونص” على أغنية “أنا حرة ما حبش ضرة”!

تسببت الراقصة المصرية فيفي عبده في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، بعد تقديمها العزاء للشعب العُماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء، الجمعة، بعد 50 عاما قضاها في حكم السلطنة.

الراقصة المصرية المثيرة للجدل نشرت على حسابها بانستجرام، برقية عزاء للشعب العُماني في وفاة السلطان لكنها ما لبثت دقائق حتى أتبعت منشور التعزية بفيديو رقص لها ما اعتبره ناشطون (قلة ذوق) وأمر غير لائق أغضب العديد من متابعيها.

وظهرت فيفي في الفيديو الذي نشرته بعد دقائق من منشورها الذي حوى صورة السلطان قابوس وكلمات العزاء، وهي ترقص على أغنية “أنا حرة ما حبش ضرة”.

وتلقت فيفي عبده تعليقات هجومية وانتقادات لاذعة من متابعيها، وذلك بسبب الفيديو الراقص فمنهم من قال مستنكرا (لا تعليق) ومنهم من هاجمها ووصفها بـ(قليلة الذوق) لعدم احترامها لحرمة الموت.

وتوفي السلطان قابوس مساء الجمعة عن 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وعين مجلس العائلة هيثم بن طارق آل سعيد خلفا له.

وعقب وصوله إلى العاصمة العمانية مسقط، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والوفد المرافق له، إلى قصر العَلَم لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وخلال استقبال السلطان الجديد هيثم بن طارق بن سعيد لرئيس الوزراء والوفد المرافق في قصر العَلَم، أعرب «مدبولي» عن خالص عزاء مصر شعباً ورئيساً وحكومة إلى شعب وقيادة وحكومة السلطنة في فقيد السلطنة والعالم العربى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن «مدبولي» أشاد بمناقب السلطان الراحل، ومواقفه المشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وكذا مواقفه التي لا تُنسى في مساندة مصر، وحرصه على مدار العقود الخمسة الماضية على تعزيز كل أواصر التعاون بين مصر وسلطنة عمان.