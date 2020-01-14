سالم الطويل
سالم الطويل
Videoالهدهد

“شاهد” داعية كويتي يثير الجدل بمناظرة مع مسعود المقبالي عن حكم الصلاة على السلطان قابوس بعد وفاته

كتب خاص "وطن"
0

تسبب الداعية الكويتي المعروف سالم الطويل في موجة غضب واسعة بين العُمانيين على عقب تدخله في الشأن الداخلي للسلطنة، وحديثه عن المذاهب الدينية هناك.

“الطويل” ظهر في كلمة مصورة نشرها عبر حساباته بمواقع التواصل، ليتحدث عن تفاصيل مناظرة قال إنه أجراها مع عدد من مشايخ الأباضية في عُمان بعد وفاة .

واتهم الطويل شيوخ الأباضية وذكر بالاسم الشيخ مسعود الطويل بالجهل والتشدد، قائلا إن مذهبهم يقول أن مرتكب المعصية في جهنم خالدا فيها.

وتابع:”تواصلت مع مسعود الطويل وسألته عن حكم صلاة على السلطان بعد وفاته رغم أنه كان لا يحكم بالشريعة ككثير من حكام العرب ودل جوابه على جهله وتخبط مذهبه” حسب قوله.

وانتقد كويتيون تدخل الشيخ سالم الطويل في الشأن العماني وطالبوا وزارة الداخلية بالتدخل ومعاقبته معتبرين ذلك سوء أدب منه واعتداء على الشعب العماني.

وهاجم العديد من العمانيين الشيخ الكويتي مطالبين إياه بالابتعاد عن الشؤون الداخلية العمانية.

وتوفي السلطان قابوس مساء الجمعة عن 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وعين مجلس العائلة هيثم بن طارق آل سعيد خلفا له.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السعودي محمد المسعري يسب السلطان قابوس ويتطاول عليه بألفاظ خارجة ويهاجم غانم الدوسري…

الهدهد

العُمانيون يوجّهون ضربة لحساب “السلطان” على تويتر ويغلقونه

فيديو

الملياردير السعودي الوليد بن طلال ينشر فيديو يجمعه بالسلطان قابوس وخليفته هيثم بن…

تقارير

3 خبراء سياسيين يتفّقون على هذا الأمر فيما يخصّ توجهات السلطان هيثم بن طارق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.