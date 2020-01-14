“شاهد” داعية كويتي يثير الجدل بمناظرة مع مسعود المقبالي عن حكم الصلاة على السلطان قابوس بعد وفاته

تسبب الداعية الكويتي المعروف سالم الطويل في موجة غضب واسعة بين العُمانيين على تويتر عقب تدخله في الشأن الداخلي للسلطنة، وحديثه عن المذاهب الدينية هناك.

“الطويل” ظهر في كلمة مصورة نشرها عبر حساباته بمواقع التواصل، ليتحدث عن تفاصيل مناظرة قال إنه أجراها مع عدد من مشايخ الأباضية في عُمان بعد وفاة السلطان قابوس.

الأخوة قيادات #وزارة_الداخلية

لم ينتهوا من التدخل في شئون الدول الصديقة والتدخل في سياساتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم

جاء الدور الآن على الدول الشقيقة

وكأنما الاخ ناطر وفاة #السلطان_قابوس_بن_سعيد

ليخرج ما بنفسه ويتدخل في المذهب المتبع في #سلطنة_عمان pic.twitter.com/OXpe0OSoSV — بوبدر فولاد (@foladi59) January 12, 2020

واتهم الطويل شيوخ الأباضية وذكر بالاسم الشيخ مسعود الطويل بالجهل والتشدد، قائلا إن مذهبهم يقول أن مرتكب المعصية في جهنم خالدا فيها.

وتابع:”تواصلت مع مسعود الطويل وسألته عن حكم صلاة مفتي عمان على السلطان قابوس بعد وفاته رغم أنه كان لا يحكم بالشريعة ككثير من حكام العرب ودل جوابه على جهله وتخبط مذهبه” حسب قوله.

وانتقد كويتيون تدخل الشيخ سالم الطويل في الشأن العماني وطالبوا وزارة الداخلية بالتدخل ومعاقبته معتبرين ذلك سوء أدب منه واعتداء على الشعب العماني.

وهاجم العديد من العمانيين الشيخ الكويتي مطالبين إياه بالابتعاد عن الشؤون الداخلية العمانية.

وتوفي السلطان قابوس مساء الجمعة عن 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وعين مجلس العائلة هيثم بن طارق آل سعيد خلفا له.