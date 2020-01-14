“شاهد” عين الصقر التي لا تنام.. حارس السلاطين الذي رافق السلطان قابوس لآخر لحظة بحياته ولقطات له تلقى تفاعلا كبيرا

برزت على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان صورا ومقاطع مصورة، للعقيد ركن سعيد الحاتمي، قائد الكتيبة الأولى بالحرس السلطاني العُماني.
ورافق “الحاتمي” السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل حتى لحظات حياته الأخيرة، ليكمل المسيرة مع السلطان هيثم بن طارق.
وتداول ناشطون عمانيون مقاطع مصورة أظهرت العقيد سعيد الحاتمي وهو في حالة حزن شديدة في عزاء السلطان قابوس.
مقاطع أخرى متداولة وصف فيها النشطاء الحاتمي بأنه (عين الصقر التي لا تنام) حيث ظهر فيها بجانب السلطان الجديد هيثم بن طارق، وأظهرت نظراته وتصرفاته مدى يقظته واهتمامه بأدق التفاصيل لأمن السلطان الشخصي.
وتشكلت نواة الحرس السلطاني العماني في عام 1971، ويضم جناح الحرس السلطاني العماني مقتنيات كثيرة من الأسلحة والمعدات والأجهزة العسكرية التي استخدمها السلاح منذ تأسيسه.
والقائد الحالي للحرس السلطاني في عمان هو اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي.