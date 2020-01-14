السلطان هيثم بن طارق والامير تميم بن حمد
السلطان هيثم بن طارق والامير تميم بن حمد
Videoالهدهد

“شاهد” عين الصقر التي لا تنام.. حارس السلاطين الذي رافق السلطان قابوس لآخر لحظة بحياته ولقطات له تلقى تفاعلا كبيرا

كتب خاص "وطن"
0

برزت على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان صورا ومقاطع مصورة، للعقيد ركن سعيد الحاتمي، قائد الكتيبة الأولى بالحرس السلطاني العُماني.

ورافق “الحاتمي” السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل حتى لحظات حياته الأخيرة، ليكمل المسيرة مع السلطان هيثم بن طارق.

وتداول ناشطون عمانيون مقاطع مصورة أظهرت العقيد سعيد الحاتمي وهو في حالة حزن شديدة في عزاء السلطان قابوس.

مقاطع أخرى متداولة وصف فيها النشطاء الحاتمي بأنه (عين الصقر التي لا تنام) حيث ظهر فيها بجانب السلطان الجديد هيثم بن طارق، وأظهرت نظراته وتصرفاته مدى يقظته واهتمامه بأدق التفاصيل لأمن السلطان الشخصي.

وتشكلت نواة الحرس السلطاني العماني في عام 1971، ويضم جناح الحرس السلطاني العماني مقتنيات كثيرة من الأسلحة والمعدات والأجهزة العسكرية التي استخدمها السلاح منذ تأسيسه.

والقائد الحالي للحرس السلطاني في عمان هو اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السعودي محمد المسعري يسب السلطان قابوس ويتطاول عليه بألفاظ خارجة ويهاجم غانم الدوسري…

الهدهد

“شاهد” داعية كويتي يثير الجدل بمناظرة مع مسعود المقبالي عن حكم الصلاة على…

الهدهد

العُمانيون يوجّهون ضربة لحساب “السلطان” على تويتر ويغلقونه

فيديو

الملياردير السعودي الوليد بن طلال ينشر فيديو يجمعه بالسلطان قابوس وخليفته هيثم بن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.