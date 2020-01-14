“شاهد” عين الصقر التي لا تنام.. حارس السلاطين الذي رافق السلطان قابوس لآخر لحظة بحياته ولقطات له تلقى تفاعلا كبيرا

برزت على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان صورا ومقاطع مصورة، للعقيد ركن سعيد الحاتمي، قائد الكتيبة الأولى بالحرس السلطاني العُماني.

العقيد ركن سعيد #الحاتمي "قائد الكتيبة الأولى للحرس"



تشوف العزاء،تحس انه حتى رمش ما يرمش و انه جاهز يرمي بنفسه قدام اي تهديد و مستعد يضحي بحياته اذا لزم الأمر 👏🏿

تحيّة لرجل بمجرد النظر له أثناء عمله ، تقدر تعرف انه جدّي و متفاني في عمله و يشتغل بضمير💪🏾



الله يكثر من امثاله🙏🏾 pic.twitter.com/Pm9vN57VVX — Rashad Al-Hasani🔗 (@swaggerboy_1996) January 13, 2020

ورافق “الحاتمي” السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل حتى لحظات حياته الأخيرة، ليكمل المسيرة مع السلطان هيثم بن طارق.

عين الصقر التي لا تنام (العقيد ركن/ سعيد الحاتمي) .. دمت بخير أيها الباسل الوفي لـ #عُمان شعباً وسلطاناً .. إلى جنات الفردوس يا #أعز_الرجال_وأنقاهم، وحفظ الله جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق_ال_سعيد. pic.twitter.com/oGvBDQtVHq — الشيبة خلفان (@5alfan1) January 14, 2020

وتداول ناشطون عمانيون مقاطع مصورة أظهرت العقيد سعيد الحاتمي وهو في حالة حزن شديدة في عزاء السلطان قابوس.

#قابوس_في_ذمه_الله



آثار الحزن الشديد على وجه اللواء الركن خليفة الجنيبي قائد الحرس السلطاني



وهو الشخص المقرب من جلالة السلطان pic.twitter.com/hSHb8ocnvU — البنفسج (@The_violet2) January 11, 2020

مقاطع أخرى متداولة وصف فيها النشطاء الحاتمي بأنه (عين الصقر التي لا تنام) حيث ظهر فيها بجانب السلطان الجديد هيثم بن طارق، وأظهرت نظراته وتصرفاته مدى يقظته واهتمامه بأدق التفاصيل لأمن السلطان الشخصي.

سعيد بن عبدالله الحاتمي

قائد الكتيبة الأولى

بالحرس السلطاني العُماني

الحارس الشخصي مولاي جلالة السلطان #قابوس بن سعيد رحمه



انضباط .. دقه.. تركيز .. اخلاص فالعمل..

#اعز_الرجال_وانقاهم pic.twitter.com/oHSRW4ddPP — AHMED (@AHM99ED) January 14, 2020

#السلطان_هيثم_بن_طارق_ال_سعيد

العقيد ركن سعيد الحاتمي قائد الكتيبة الأولى

واحترازات على أعلى مستوى من الدقة 🇴🇲❤️ pic.twitter.com/uzKfr6GdBn — سالم الساعدي 🇴🇲 (@salem_aljunaiby) January 12, 2020

وتشكلت نواة الحرس السلطاني العماني في عام 1971، ويضم جناح الحرس السلطاني العماني مقتنيات كثيرة من الأسلحة والمعدات والأجهزة العسكرية التي استخدمها السلاح منذ تأسيسه.

والقائد الحالي للحرس السلطاني في عمان هو اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي.