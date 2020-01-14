الوليد بن طلال
الوليد بن طلال
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الملياردير السعودي الوليد بن طلال ينشر فيديو يجمعه بالسلطان قابوس وخليفته هيثم بن طارق

كتب وطن
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نشر رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال فيديو جمعه بسلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد آل سعيد، وخليفته، .

وقال الملياردير السعودي، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأخي السلطان هيثم آل سعيد حفظه الله ولعموم الشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان رحمه الله”.

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وتابع بن طلال: “وأبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد قيادة الغالية علينا. ونتمنى النجاح والازدهار لبلدنا الثاني ”.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني ، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، ليخلفه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بعد ساعات من وفاته.

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