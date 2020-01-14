بعد السعودية فايزة المطيري.. العُمانية ماجدة البلوشي ترتد عن الإسلام وتثير ضجة: سعيدة جدا لأنني تركت هذا الدين

أثارت الناشطة العُمانية المعروفة ماجدة البلوشي موجة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد إعلانها أنها ارتدت عن الإسلام، الذي وصفته بأنه أسوأ ديانة ما عرضها لهجوم واسع.

وقالت “البلوشي” المقيمة في أمريكا في تغريدات لها بتويتر رصدتها (وطن): “أنا سعيده جدا لاني تركت الإسلام”.

انا سعيده جدا لاني تركت الإسلام ، لأني وجدت الكثير من التخلف والرجعيه والتهديدات و التخويف و كره النساء و ظُلم النساء وكره الديانات الأخرى . وجدت الحب والأمان والإنسانية في المسيحيه ♥️ — Majda Albalushi (@survivor898) January 13, 2020

وتابعت مبينة سبب تركها للإسلام من وجهة نظرها المعوجة:”لأني وجدت الكثير من التخلف والرجعية والتهديدات والتخويف وكره النساء وظُلم النساء وكره الديانات الأخرى، وجدت الحب والأمان والإنسانية في المسيحية”

وأضافت ماجدة البلوشي في تغريدة أخرى أنها محظوظة جدا لوجودها في أمريكا “لأني لو كنت في عُمان رح يقتلوني ويسجنوني بمجرد انتقادي او تركي الإسلام”

أنا محظوظه جدا لوجودي في أمريكا، لأني لو كنت في عُمان ، رح يقتلوني ويسجنوني بمجرد انتقادي او تركي الإسلام . أمريكا بلاد الحريه و إنتقاد الديانات حق إنساني في إمريكا . بإستطاعتي إنتقاد و ترك الإسلام الذي يُعتبر أسوأ ديانه ويعتبرني إنسانه لديها نصف عقل لأني وُلدت إمرأه. — Majda Albalushi (@survivor898) January 14, 2020

واستطردت في تغريدتها المثيرة للجدل:”أمريكا بلاد الحرية وانتقاد الديانات حق إنساني في امريكا، باستطاعتي انتقاد وترك الإسلام الذي يُعتبر أسوأ ديانه ويعتبرني إنسانه لديها نصف عقل لأني وُلدت إمرأه.”

وتعرضت الناشطة العمانية لهجوم كبير من قبل متابعيها خاصة العُمانيين، الذين أشاروا إلى أنها لن تضر الإسلام في شيء إذا تركته بل هي الخاسرة لكنهم ردوا على إساءتها وتطاولها على الإسلام بشكل عام.

انتي جاحده على امٍ شربنتي من حليبها الا وهي عمان — احمد عيسى (@aalblushi53) January 14, 2020

بالفعل بتفكيرك هذا انتي انسانه بنصف عقل 😂😂😂 — حمزة بن خالد ✨ (@Hkhm__) January 14, 2020

اما عن افكار وتقاليد المجتمع لا تسقطيها على الاسلام!

واما عن انتقادك اذا كان علمي و بأسلوب محترم ما راح يصيرلك شي، بس اذا خرجتي عن النقد البناء حتى في امريكا راح تنسجني! — انسان (@R1999_99) January 14, 2020

اوك تركتي الاسلام…ليش رايحه وراجعه الاسلام الاسلام..المسيحيه دين جميل الاسلام كخ ترى صرتي مسيحيه بوذه صربلونسه فضائيه محد درى عنچ …الناس عايشه حياتها ..عيشي حياتچ لوعتي جبدنا — كحيلان ⚜️ (@AAjma_qa) January 14, 2020

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان الناشطة السعودية“فايزة المطيري” هي الأخرى أنها ارتدت عن الإسلام واعتنقت المسيحية.

فايزة المطيري، نشرت في أوائل يناير الجاري صورة لنفسها بالحجاب وأخرى بدون حجاب بعد اعتناق المسيحية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر“، ما أحدث موجة غضب بين النشطاء السعوديين.

"الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب ✌🏼٢٠٢٠ pic.twitter.com/keFVqWXmcE — فايزة المطيري✝️⚖️fayza almetry🇨🇦 (@f1122019) December 31, 2019

وكتبت المطيري تعليقًا على صورتيها :” الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020″.