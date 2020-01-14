بعد السعودية فايزة المطيري.. العُمانية ماجدة البلوشي ترتد عن الإسلام وتثير ضجة: سعيدة جدا لأنني تركت هذا الدين
أثارت الناشطة العُمانية المعروفة ماجدة البلوشي موجة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد إعلانها أنها ارتدت عن الإسلام، الذي وصفته بأنه أسوأ ديانة ما عرضها لهجوم واسع.
وقالت “البلوشي” المقيمة في أمريكا في تغريدات لها بتويتر رصدتها (وطن): “أنا سعيده جدا لاني تركت الإسلام”.
وتابعت مبينة سبب تركها للإسلام من وجهة نظرها المعوجة:”لأني وجدت الكثير من التخلف والرجعية والتهديدات والتخويف وكره النساء وظُلم النساء وكره الديانات الأخرى، وجدت الحب والأمان والإنسانية في المسيحية”
وأضافت ماجدة البلوشي في تغريدة أخرى أنها محظوظة جدا لوجودها في أمريكا “لأني لو كنت في عُمان رح يقتلوني ويسجنوني بمجرد انتقادي او تركي الإسلام”
واستطردت في تغريدتها المثيرة للجدل:”أمريكا بلاد الحرية وانتقاد الديانات حق إنساني في امريكا، باستطاعتي انتقاد وترك الإسلام الذي يُعتبر أسوأ ديانه ويعتبرني إنسانه لديها نصف عقل لأني وُلدت إمرأه.”
وتعرضت الناشطة العمانية لهجوم كبير من قبل متابعيها خاصة العُمانيين، الذين أشاروا إلى أنها لن تضر الإسلام في شيء إذا تركته بل هي الخاسرة لكنهم ردوا على إساءتها وتطاولها على الإسلام بشكل عام.
ويأتي هذا بعد أيام من إعلان الناشطة السعودية“فايزة المطيري” هي الأخرى أنها ارتدت عن الإسلام واعتنقت المسيحية.
فايزة المطيري، نشرت في أوائل يناير الجاري صورة لنفسها بالحجاب وأخرى بدون حجاب بعد اعتناق المسيحية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر“، ما أحدث موجة غضب بين النشطاء السعوديين.
وكتبت المطيري تعليقًا على صورتيها :” الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020″.