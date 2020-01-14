السعودي محمد المسعري يسب السلطان قابوس ويتطاول عليه بألفاظ خارجة ويهاجم غانم الدوسري لتعزيته العُمانيين

هاجم المعارض السعودي المعروف محمد المسعري مواطنه المقيم في بريطانيا غانم الدوسري، مستنكرا تعزيته الشعب العُماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي سبه بألفاظ خارجة وتطاول عليه في تغريدات أغضبت العُمانيين.

“المسعري” الذي لم يحترم حرمة الموت علق على تغريدة لـ”الدوسري” عزا فيه الشعب العُماني في وفاة السلطان قابوس، وكتب متطاولا على سلطان عمان الراحل:”حتى أنت يا بروتوس (عفوا: يا غانم)؟؟؟!!! ما كنا نتوقع ذلك منك أنت بالذات جوقة الإتتهازيين كادوايكفرون حماسا لأنها وصفت سليماني بالشهيد والان وفي هلاك هذا الصهيوني الخالص سيئ السمعة كابوس بن سعيد فأين المبدأ والوقوف على مسافة واحدة من الطغيان؟”

حتى أنت يا بروتوس (عفوا: يا غانم)؟؟؟!!!

ما كنا نتوقع ذلك منك أنت بالذات

جوقة الإتتهازيين كادوايكفرون حماسا لأنها وصفت سليماني بالشهيد والان وفي هلاك هذا الصهيوني الخالص سيئ السمعة كابوس بن سعيد فأين المبدأ والوقوف على مسافة واحدة من الطغيان؟ — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) January 11, 2020

وتابع في تغريدة أخرى تعرض فيها بالإساءة والبذاءات للسلطان قابوس الذي وافته المنية مساء، الجمعة، وانتفض العالم لخبر وفاته:”ومن المفارقات أن الهالك حليف لإيران أيضاً! ونقول: إذا ذهبَ الحمارُ بأمِّ عمروٍ فلارجعتْ ولارجعَ الحمارُ”

ومن المفارقات أن الهالك حليف لإيران أيضاً!

ونقول:

إذا ذهبَ الحمارُ بأمِّ عمروٍ

فلارجعتْ ولارجعَ الحمارُ — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) January 11, 2020

التغريدات البذيئة من المعارض السعودي كان لها حساب “الشاهين” العُماني بالمرصاد، وكتب في هجوم حاد على المسعري وهجاه بأبيات شعرية:”خطب المسعري في قومه السكارى فقال ذهبت أم عمرو وذهب الحمارا فأما ام عمرو وهي في كنيتك جاثمةً، ذهب عنك جحشها فاحمل عنه أسفارا مسعري أراك قد خلوت من كل فضيلةٍ استعرت نيران حقدك فزادك الله سعارا ما السعار الا علة تصيب الجراء والكلبة فتعوي بنا عواء المشركين والكفارا”

خطب المسعري في قومه السكارى

فقال ذهبت أم عمرو وذهب الحمارا

فأما ام عمرو وهي في كنيتك جاثمةً

ذهب عنك جحشها فاحمل عنه أسفارا

مسعري أراك قد خلوت من كل فضيلةٍ

استعرت نيران حقدك فزادك الله سعارا

ما السعار الا علة تصيب الجراء والكلبة

فتعوي بنا عواء المشركين والكفارا https://t.co/WItJP4udzx — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 14, 2020

وتابع في هجوم عنيف على المسعري الذي لم يحترم العمانيين ولا حرمة الموت:”أسافل أنت أم وضيعُ جاهل وقحٍ أبشر انت ام عجل يكسوه الغبارا ضعوه حيث يستحق مع كل بغيةٍ وأكرموه بالبلاغات والحظر أنهارا وتقبل ال BLOCK مني لك هديةٍ تريحنا من نتن ريحك ليلاً نهارا”

أسافل أنت أم وضيعُ جاهل وقحٍ

أبشر انت ام عجل يكسوه الغبارا

ضعوه حيث يستحق مع كل بغيةٍ

وأكرموه بالبلاغات والحظر أنهارا

وتقبل ال BLOCK مني لك هديةٍ

تريحنا من نتن ريحك ليلاً نهارا — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 14, 2020

وتوافد عدد من المسؤولين الغربيين والعرب، إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم التعازي للعائلة الحاكمة بعد وفاة السلطان قابوس الجمعة عن عمر 79 عاماً.

وشارك الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أيضاً في تقديم واجب العزاء، بعد يوم من تولي السلطان الجديد مقاليد الحكم.

وتوفي السلطان قابوس الذي تولّى الحكم في 23 تموز/يوليو 1970، مساء الجمعة عن 79 عاماً. وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد السبت اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفاً لابن عمه الراحل قابوس.

ويرجح محللون أن يحافظ السلطان الجديد على إرث قابوس ويستمر في سياسته التي جلبت الاستقرار السياسي إلى مسقط في منطقة غالباً ما تعصف بها الأزمات.

وتوجّهت الدول الغربيّة مراراً إلى مسقط لتطلب منها التوسط ليس في النزاعات الإقليميّة فحسب، لكن في قضايا دولية أيضًا، بما في ذلك الاتّفاق النووي مع إيران في عام 2015.

وتعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بعد تعيينه بمواصلة سياسة بلاده الخارجية القائمة على “عدم التدخل”.