هذا ما قالته نسرين طافش عن اختيارها بدلاً من نانسي عجرم في “ذا فويس كيدز”؟!

أثارت الفنانة نسرين طافش جدلا واسعا بسبب الشائعات المتداولة حولها فى الفترة الأخيرة ولعل من أبرزها اتهامها بأنها السبب فى طلاق المطربة أصالة والمخرج طارق العريان وأنها على علاقة بالمخرج.

أما الواقعة الأحدث التي أثارت بلبلة ايضا وحرصت نسرين طافش على نفيها وهى حلولها بديلة للفنانة نانسي عجرم فى برنامج “ذا فويس كيدز” وذلك بعد أزمة نانسي الاخيرة والتى قد تعصف بها من البرنامج وكان ذلك سببا كافيا لتصدر الفنانة نسرين طافش تريند جوجل.

وكانت الفنانة نسرين طافش،قد نشرت صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بـ إطلالة أنيقة.

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وظهرت نسرين طافش بعباءة أنيقة باللون الأبيض المطعم باللون الأصفر والأحمر ومطرزة بشكل أنيق لتبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون مع أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الأنيق.

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كما تركت شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بإطلالتها الطبيعية.