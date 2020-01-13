وكالة للتصنيف الائتماني: سلطان عُمان الجديد سيواجه هذه التحديات في الأشهر القادمة

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إن سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق سيواجه تحديات في معالجة المشاكل المالية والاقتصادية، التي تواجه البلاد في ظل تراجع أسعار النفط.

وذكرت الوكالة في تقرير، الإثنين، إن الانتقال السريع للسلطة قلل من المخاطر السياسية والتدخلات الإقليمية المحتملة.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة السلطان قابوس، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، ليخلفه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بعد ساعات من وفاته.

وتابع التقرير: “بعد انتقال السلطة بصورة سلسلة في عُمان ذات تصنيف (B/سلبية/BB)، أكد السلطان الجديد التوقعات بمواصلة السلطنة السير على نفس النهج السياسي”.

وتعكس النظرة المستقبلية السلبية لعُمان، مخاطر استمرار تراجع الهوامش المالية والخارجية في ظل عدم اتخاذ إجراءات مالية حاسمة، للحد من العجز الحكومي، حسب التقرير.

وتوقع أن يواجه السلطان هيثم تحديات كبيرة في الأشهر القادمة، بمعالجة المسائل الاجتماعية الناتجة جزئياً عن ضعف النمو وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

وأشار التقرير إلى الضغوط المتزايدة على الأوضاع المالية والخارجية والتمويلية، التي تؤثر على تزايد العجز وتراكم الدين الحكومي، وتأخير الإصلاحات المالية والهيكلية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ورجح التقرير بقاء سياسة الحكومة والهياكل المركزية لصناعة القرار دون تغيير كبير، إذ يشغل السلطان مناصب رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير المالية ووزير الخارجية، ورئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني.