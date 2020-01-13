“لن نحيد عن نهج قابوس”.. لهذه الأسباب ترفض سلطنة عُمان الدخول في أي تحالفات كيدية

تزامنا مع تغير نظام الحكم في سلطنة عُمان ووصول السلطان هيثم بن طارق لسدة الحكم خلفا للراحل السلطان قابوس بن سعيد، أعاد سياسيون وناشطون بتويتر تداول مقطعا مصورا سبق نشره قبل ذلك لعضو مجلس الدولة العماني الدكتور إسماعيل الأغبري يكشف فيه عن أسباب نجاح التجربة الخارجية بعمان.

لهذه الأسباب نجحت التجربة السياسة الخارجية لعمان #الخليج #عمان الجزء الاول pic.twitter.com/21Ziweii5Z — جمال ريان (@jamalrayyan) January 13, 2020

المقطع الذي نشره أيضا الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان يقول فيه “الأغبري” إن القيادة العمانية رفضت الانضمام لأي حلف “كيدي” جاء مزاجيا أو انفعاليا، مشيرا إلى رفض السلطة الدخول في الاتحاد الخليجي الذي كان مزمع إقامته سابقا.

لهذه الأسباب نجحت التجربة السياسة الخارجية لعمان #الخليج #عمان الجزء الثاني pic.twitter.com/elTqyXnZ2E — جمال ريان (@jamalrayyan) January 13, 2020

وأكد أن السبب هو أن الامر غير مدروس، قائلا: “قضية عملة واحدة يحتاجولها سنين طويلة وقضية تقرير مصير في لحظة واحدة تخرج ويقولوا لنا وقعوا”.

لهذه الأسباب نجحت التجربة السياسة الخارجية لعمان #الخليج #عمان الجزء الثالث pic.twitter.com/30WrG7H6Up — جمال ريان (@jamalrayyan) January 13, 2020

عضو مجلس الدولة العماني شدد أيضا على أن القيادة العمانية لها إرث ترتكز عليه، مشيرا إلى أن الإمام أحمد بن سعيد قام بتحرير بلاده من “الصفويين”، في حين كانت العداوة بين الصفويين والعثمانيين في أوجها، إلا أنه رفض الدخول في حلف مع العثمانيين ضد الصفويين على الرغم من قتاله لهم من قبل.

لهذه الأسباب نجحت التجربة السياسة الخارجية لعمان #الخليج #عمان الجزء الرابع pic.twitter.com/FrRAfb5a2H — جمال ريان (@jamalrayyan) January 13, 2020

واختتم قائلا: “هو حرر بلاده وكفى ولا يدخل في أحلاف كيدية”.

هذا أدى هيثم بن طارق آل سعيد أول أمس اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعمان خلفا للسلطان الراحل، قابوس بن سعيد، الذي توفي عن 79 عاما في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وشدد السلطان الجديد في خطابه الرسمي الأول بعد حلف اليمين على تمسكه بنهج السطان قابوس والسير على دربه، لاستكمال مسيرة النهضة العمانية

وهيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل وأحد الأعضاء البارزين في العائلة الحاكمة.

وجاء تنصيب السلطان الجديد هيثم بن طارق في انتقال سلس للسلطة بعد الكشف عن أن السلطان قابوس قد أوصى بأن تكون خلافته له .

ولد السلطان هيثم عام 1954 في مسقط، عاصمة عمان. وتخرج من جامعة أكسفورد البريطانية عام 1979.

وتقلد مناصب عدة في الدولة العمانية، كان آخرها منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002 وحتى تنصيبه سلطانا.