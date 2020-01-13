فعل فاضح لشاب وفتاة في موقف بالكويت
فعل فاضح لشاب وفتاة في موقف بالكويت
حياتنا

فعل فاضح بين كويتي وصديقته داخل سيارة في موقف عام .. رجال الأمن ضبطوهما متلبسيْن!

كتب وطن
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ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن رجال دوريات “” أنهوا مشهداً فاضحاً ارتكبه مواطن مطلوب وصديقته السورية في مواقف عامة .

البداية كانت بتلقي عمليات وزارة الداخلية بلاغاً عن وجود مشهد فاضح في سيارة متوقفة في مواقف عامة في محافظة حولي.

وعلى الفور انطلق إلى الموقع رجال الأمن وتمكنوا من رصد السيارة التي تم الإبلاغ عنها، وبعد الحصول على بطاقة الشاب والفتاة، تبيّن أنهما مواطن مطلوب على ذمة قضية مالية وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار، فيما الفتاة من الجنسية السورية.

واقتيد الشاب والفتاة إلى المخفر المختص وسجلت بحقهما قضية ارتكاب فعل فاضح في مكان عام.

ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

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