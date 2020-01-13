ضاحي خلفان يزف بشرى سارة للمصريين بعد أن “فتح المندل” وفجر هذه المفاجأة عن الجنيه
تعرض نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان لسخرية واسعة من النشطاء، بعد أن ذكر في تغريدة له أن الجنيه المصري سيعادل الدولار خلال 10 سنوات.
وكتب “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”2030 سيعادل الجنيه المصري الدولار الامريكي من حيث القيمة.”
التغريدة التي فتحت باب التهكم على خلفان المقرب من ولي عهد أبوظبي وسخر منه أحد النشطاء قائلا:”الجنيه يعادل الدولار والاجر بضع جنيهات” مشددا على أن سعر الصرف لا يعكس قوة الاقتصاد بالضرورة فهناك دول تقارب عملتها الدولار وتعيش الفقر متسائل “أين المنطق؟” في حديث خلفان.
وكتب آخر ساخرا:”مع اني اتمنى لاخونا المصرين الخير بس في عهد السيسي في المشمش”
ودون ثالث في تغريدة لاذعة:”سياسي وعسكري اقتصادي أديب مفكر ومؤرخ ما عرفناك طويل العمر، بس سالفة ٢٠٣٠ هذي قويه وطويله على أخوانا المصريين هم يبون يزحلقون بلحه ٢٠٣٠ وأنت طويل العمر تقلهم بالعربي موعدنا ٢٠٣٠”
وعاد ضاحي خلفان لتوضيح الأمر مرة أخرى بعد السخرية الواسعة التي طالته، موضحا سبب توقعه بأن الجنيه المصري سيتحسن كثيرا بقوله:”ذلك لأن مصر على موعد مع اكتشافات نفطية جديدة بإذن الله تعالى”
وعرف عن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي إثارة الجدل عبر تغريداته الغريبة التي يتنبأ فيها بالمستقبل ويرسم الآمال والتوقعات بما يماشي هواه دون الاستناد لأية مصادر أو معلومات فقط كمن يضرب بالمندل وينشر الخرافات.
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