ضاحي خلفان يزف بشرى سارة للمصريين بعد أن “فتح المندل” وفجر هذه المفاجأة عن الجنيه

تعرض نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان لسخرية واسعة من النشطاء، بعد أن ذكر في تغريدة له أن الجنيه المصري سيعادل الدولار خلال 10 سنوات.

وكتب “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”2030 سيعادل الجنيه المصري الدولار الامريكي من حيث القيمة.”

2030 سيعادل الجنيه المصري الدولار الامريكي من حيث القيمة . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 13, 2020

التغريدة التي فتحت باب التهكم على خلفان المقرب من ولي عهد أبوظبي وسخر منه أحد النشطاء قائلا:”الجنيه يعادل الدولار والاجر بضع جنيهات” مشددا على أن سعر الصرف لا يعكس قوة الاقتصاد بالضرورة فهناك دول تقارب عملتها الدولار وتعيش الفقر متسائل “أين المنطق؟” في حديث خلفان.

الجنيه يعادل الدولار و الاجر بضع جنيهات ، سعر الصرف لا يعكس انه عندك اقتصاد قوي منتج و اكتفاء ذاتي بالظرورة .هناك دول لديها ال €و تعيش في فقر و دول تقارب عملتها ال $ وتعيش الفقر

اين المنطق؟ — Malik Anes (@MalekAnes4) January 13, 2020

وكتب آخر ساخرا:”مع اني اتمنى لاخونا المصرين الخير بس في عهد السيسي في المشمش”

مع اني اتمنى لاخونا المصرين الخير بس في عهد السيسي في المشمش — صالح الكواري (@KfujjGZUtGmEmyp) January 13, 2020

ودون ثالث في تغريدة لاذعة:”سياسي وعسكري اقتصادي أديب مفكر ومؤرخ ما عرفناك طويل العمر، بس سالفة ٢٠٣٠ هذي قويه وطويله على أخوانا المصريين هم يبون يزحلقون بلحه ٢٠٣٠ وأنت طويل العمر تقلهم بالعربي موعدنا ٢٠٣٠”

سياسي وعسكري اقتصادي أديب مفكر ومؤرخ 🤣🤣🤣🤣ما عرفناك طويل العمر 😂😂😂بس سالفة ٢٠٣٠ هذي قويه وطويله على أخوانا المصريين هم يبون يزحلقون بلحه ٢٠٣٠ وأنت طويل العمر تقلهم بالعربي موعدنا ٢٠٣٠👌🏽🤣🤣🤣 — WaRdI (@WARDI501) January 13, 2020

وعاد ضاحي خلفان لتوضيح الأمر مرة أخرى بعد السخرية الواسعة التي طالته، موضحا سبب توقعه بأن الجنيه المصري سيتحسن كثيرا بقوله:”ذلك لأن مصر على موعد مع اكتشافات نفطية جديدة بإذن الله تعالى”

لماذا اقول ان الجنيه المصري سيتحسن كثيرا…ذلك لأن مصر على موعد مع اكتشافات نفطية جديدة بإذن الله تعالى…. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 13, 2020

وعرف عن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي إثارة الجدل عبر تغريداته الغريبة التي يتنبأ فيها بالمستقبل ويرسم الآمال والتوقعات بما يماشي هواه دون الاستناد لأية مصادر أو معلومات فقط كمن يضرب بالمندل وينشر الخرافات.

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