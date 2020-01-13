ضاحي خلفان ناصحاً حكام الإمارات للاستماع إليه: خذوا النصيحة مني هذا ما سيجري خلال 15 سنة القادمة

وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، نصيحة إلى حكام الامارات، بعد فضيحة الامطار الغزيرة التي أغرقت أحياء بأكملها وتحولت مناطق عديدة إلى بحيرات جراء الامطار التي هطلت على مدار يومين في الإمارات.

وقال خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الخمسة عشر سنة القادمة كما يتوقع الفلكيون سيكون شتاء الخليج العربي ممطرا…التفكير في تحسين تصريف مياه الأمطار ينبغي ان يتحول الى واقع ينفذ “.

الخمسة عشر سنة القادمة كما يتوقع الفلكيون سيكون شتاء الخليج العربي ممطرا…التفكير في تحسين تصريف مياه الأمطار ينبغي ان يتحول الى واقع ينفذ. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 12, 2020

وشهدت أغلب مناطق الإمارات “دولة السعادة”، هطول أمطار غير اعتيادية على مدار اليومين الماضيين، وهو ما ظهر جلياً من حجم الاضرار التي خلفتها السيول والامطار الغزيرة التي شهدتها الامارات.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الانزلاقات على الطرق والابتعاد من مناطق جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.

أقرأ أيضاً: الإمارات غرقت في “شبر ماء”.. “شاهد” رسالة موظف إلى مديره العزيز وانهيار طرق رئيسية وفأر يسبح وسط السيول

وواصلت الأمطار الهطول خلال اليومين الأخيرين ما أدى إلى جريان السيول وامتلاء عدد من السدود في المناطق الشمالية في أودية شوكة والصاروج ومفنا وحام وسد سيجي، بحسب صحيفة “البيان”.