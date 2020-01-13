رجل أعمال مصري معروف يثير الجدل بتغريدة عن السلطان هيثم بن طارق: “هو معانا ولا معاهم؟”

أثار رجل الأعمال المصري الشهير المقيم ببريطانيا أشرف السعد، جدلا واسعا بتغريدة تساءل فيها عن سياسات سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق واتجاهاته.

ونشر “السعد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورة السلطان هيثم بن طارق، وعلق عليها بقوله:”هو السلطان #هيثم_بن_طارق ده معانا ولا معاهم؟”

هو السلطان #هيثم_بن_طارق ده معانا ولا معاهم ؟ هما بيشكروا فيه واحنا بنشكر فيه وهما يقولوا معانا واحنا بنقول معانا فلو حد يعرف الحقيقة يقولي الله يستركم pic.twitter.com/dqi5OzWUMH — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) January 12, 2020

وتابع طالبا من متابعيه إفادته بشأن سياسة سلطان عُمان الجديد وتصنيفه:”هما بيشكروا فيه واحنا بنشكر فيه وهما يقولوا معانا واحنا بنقول معانا فلو حد يعرف الحقيقة يقولي الله يستركم”

ومعروف أن أشرف السعد الداعم لنظام عبدالفتاح السيسي في مصر بقصد بتغريدته هذه، هل السطان الجديد داعم لفريق (السيسي وابن سلمان وابن زايد) أم أنه في صف قطر وتركيا اللتان يعتبرهما الفريق الأول عدوه اللدود بالمنطقة.

ورد ناشطون على السعد بأن السياسات فى عمان لا تتغير مهما تغير السلطان ولذلك ستظل سلطنة عمان على الحياد وضد حرب اليمن وضد حصار قطر وضد ما يفعله حفتر وميليشياته في ليبيا.

وأصدر مجلس الدفاع العماني، السبت، بيانا أوضح فيه تفاصيل الاجتماع الذي انتهى إلى اختيار هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد.

وقال المجلس في البيان إنه دعا مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وأضاف المجلس أنه تسلم ردا من مجلس العائلة المالكة يفيد بأن المجلس انعقد وقرر اعتماد من اختاره السلطان قابوس في وصيته التي كتبها قبل وفاته، وأرجع مجلس العائلة قراره إلى أنه جاء “إيمانًا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته طيب الله ثراه”.

وأوضح البيان “وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة (6) من النظام الأساسي للدولة واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة”.

وتابع المجلس في بيانه موضحا أن جلسة فتح الوصية عقدت اليوم السبت، بحضور وزیر المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة، والمفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس أركان القوات المسلحة، وقائد الجيش العماني، وقائد سلاح الجو، وقائد البحرية وقائد الحرس السلطاني. كما حضر الجلسة رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا ونائبه.

وقال البيان “نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان”.

وشغل هيثم بن طارق آل سعيد منصب وزير التراث والثقافة في عمان، كما شغل عددا من المناصب الأخرى سابقا.

وتوفي سلطان عُمان قابوس بن سعيد مساء الجمعة عن 79 عاما.

وأعلن الديوان الحداد وتعطيل العمل الرسمي في القطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.